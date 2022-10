Compras por MBWay, contactless e QRcode sobem com o coronavírus

Nas últimas duas semanas, com o alastrar do surto de coronavírus em Portugal, os pagamentos sem contacto nos terminais de pagamento das lojas físicas registaram uma utilização crescente – revelando assim um maior recurso dos portugueses a soluções de pagamentos que cumprem melhor as recomendações de prevenção de contágio das autoridades de saúde.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pela SIBS, a entidade gestora da rede Multibanco em Portugal.

Entre 2 e 8 de março, semana em que surgiram os primeiros casos de coronavírus em Portugal, registou-se um aumento no número de compras físicas através de MBWay, contactless e QRcode de 17 pontos base face ao valor de referência (valor médio, que não foi divulgado pela SIBS, no período anterior ao coronavírus, entre 1 de janeiro e 1 de março). Mas as compras efetuadas em toda a rede Multibanco apenas cresceram seis pontos base.

Na semana seguinte, e embora o número total de compras na rede Multibanco tenha diminuído ligeiramente (em um ponto), o número de pagamentos sem contacto aumentou em 11 pontos.

Já o valor médio por compra na semana entre 2 e 8 de março manteve-se constante face ao período antes do aparecimento do primeiro caso em Portugal (34,7 euros), mas aumentou na semana seguinte para 37,4 euros.

A compras em supermercados e hipermercados, farmácias e parafarmácias intensificaram-se nas últimas duas semanas. Antes do primeiro caso de coronavírus em Portugal, 39,4% das compras físicas eram realizadas nestes sectores, número que subiu para 40,2% na primeira semana de surto em Portugal e para 49% na semana passada (o que representa um aumento de 10%).

Ou seja, entre 9 e 15 de março, uma em cada duas compras realizadas na rede Multibanco dizia respeito a estes sectores.

Embora o número de levantamentos Multibanco tenha diminuído em três pontos na semana passada – depois de ter aumentado oito pontos na semana anterior –, o montante médio desses levantamentos subiu de 67,8 euros para 74,8 euros.

Os dados mostram ainda um decréscimo de 33 pontos no número de compras de portugueses no estrangeiro na semana de 9 e 15 de março (em comparação com o período antes do primeiro caso de coronavírus no país), bem como um decréscimo de 5 pontos nas compras de estrangeiros em Portugal.