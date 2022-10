A espera ansiosa de Jaime e Joana (que não se conhecem) é igual à de centenas de turistas portugueses que tentam voltar a casa

“Quem está fora sente um enorme stresse pela falta de equilíbrio na informação transmitida. Porque quem está longe num momento destes precisa de saber onde é que vai procurar informações que ajudem a resolver o problema, sem andar a ser redirecionado de site para site”, conta ao Expresso Jaime Sá, que estava de férias no Panamá quando começou a receber mensagens em catadupa de amigos e família.

Esta sensação de desconforto é partilhada por Joana Costa: “Acordei às 5h da manhã desta quarta-feira, eventualmente com o telemóvel a vibrar. Estou em Chiang-Mai [norte da Tailândia] com três amigos. Neste fuso horário são mais sete horas do que em Portugal, o que significa que perdemos sete horas numa situação dificílima. Não se dá 24 horas para antecipar um regresso a casa. É muito pouco tempo para tentar resolver uma coisa como esta”.

As histórias de Joana e Jaime são parecidas, porque são iguais às de centenas de portugueses em viagem. O anúncio de fecho de fronteiras surgiu quando estavam a milhares de quilómetros de casa. A primeira coisa que fizeram foi contactar a companhia aérea que lhes vendeu os bilhetes, mas não obtiveram resposta que os trouxesse de volta a Portugal.

Sites que redirecionam para sites como se estivessem a brincar...

As respostas não surgem quando mais são precisas. Pior, “os governos tomam decisões que na manhã seguinte já não são verdade. Pelo menos no Panamá, a cada dia são tomadas medidas e adotadas logo de seguida sem que seja dado tempo de reação à população e aos turistas” para se precaverem e adaptarem, diz Jaime. Refere-se ao cancelamento dos voos para a Europa ou ao encerramento de restaurantes, lojas e outros estabelecimentos.

Os sites das companhias aéreas “redirecionam para sites que por sua vez nos redirecionam para call-centres. As chamadas caem e não temos resposta. As alternativas que nos deram para sairmos da Cidade do Panamá eram para 28 março, depois do voo que tínhamos comprado para Madrid – e que deveria ter saído esta segunda-feira [16 de março] – ter sido cancelado. E de a informação do Ministério dos Negócios Estrangeiros [português] ser para regressarmos o mais rápido possível”, conta Jaime.

Safa-se quem consegue pagar novo bilhete

Confrontados com uma escala do número de casos de coronavírus na Europa e a declaração de pandemia pela Organização Mundial de Saúde, Jaime e os amigos começaram a ficar seriamente preocupados.

Na América Central, onde estavam, alguns países já tinham fechado fronteiras ou preparavam-se para fazê-lo porque aqueles governos parece que têm comportamentos “miméticos”. No caso do Panamá, onde se encontravam, “o Governo foi agravando as medidas e a alternativa de regresso que a Iberia nos propunha com alguma rapidez era a compra de um bilhete em [classe] executiva por 3000 euros”.

Havia uma opção de regresso via São José, na Costa Rica. Só que, conta, “envolvia usar uma companhia aérea que não a Iberia, e esta não fez a alteração, porque os nossos bilhetes eram da Iberia. Resultado prático, nenhuma opção viável”.

No meio destas andanças e aflições, Jaime cruza-se com um casal alemão: “Pessoas na casa dos 60, que nos contaram que iam regressar no dia seguinte, porque tinham acabado de comprar um voo na Air Europa, via Madrid. O problema é que essa companhia vendeu os bilhetes depois de terem sido fechados os voos para a Europa. Horas depois cancelaram-lhe o voo, não dando qualquer solução”.

“As companhias do grupo Oneworld estão a vender bilhetes dúbios: a British Airways ainda permite voos da Cidade do Panamá para a Europa, via Miami, completamente alheia ao caos que se vive nos aeroportos americanos, chamados funnel airports, como é o caso de Atlanta, Dulles International [em Washington DC], Miami e outros”, em que as pessoas se amontoam sem respeitar as regras da distância social recomendadas pela OMS.

Nota positiva para a embaixada

Além de a companhia aérea nada ter resolvido, o seguro de viagens também falhou em toda a linha. “Fizemos um seguro de viagem mas, mal telefonámos para ativá-lo, informaram-nos que a pandemia estava excluída da apólice, pelo que nada poderiam fazer. Do que tenho lido e ouvido, aparentemente, não sou caso único. A seguradora que utilizámos foi a ERGO Seguros de Viaje. O seguro entrou em vigor a 3 de março, quando já era mundialmente conhecido o surto de coronavírus. Pergunto-me se não haverá má-fé na contratação destes seguros que, ao serem postos perante uma situação grave, de nada valem aos viajantes.”

A única exceção positiva foi o atendimento da embaixada de Portugal na Cidade do Panamá. “Foi inexcedível e preocupou-se conosco. O contacto com a linha de emergência da embaixada correu bem em termos de celeridade. Em menos de 12 horas, o que neste momento considero bastante rápido, ligaram-me do departamento consular a perguntar como estávamos e que podiam fazer por nós. E a funcionária que falou conosco foi atenciosa, isso reconforta.”

Tudo indica que “o Governo do Panamá não está a facilitar um voo humanitário [de repatriamento], o que põe em maior risco todos os europeus que querem sair de lá e não têm como”.

Especulação de preços na compra de novos bilhetes

Joana e os três amigos que estão na Tailândia deveriam regressar dia 29. Poderiam sair esta quarta-feira, mas teriam de pagar cada um “três mil euros por uma viagem em executiva”, disse Joana ao Expresso, depois de um amigo ter enviado um email ao jornal. O grupo já conseguiu assegurar um voo da Emirates que os levará até ao Dubai, mas desembolsou mais 3400 euros no conjunto.

“Não sabemos que nos espera quando chegarmos ao Dubai. Não sabemos se vamos ter ligação para Lisboa, ou se vamos ficar lá. E a companhia só nos pagará duas noites de hotel...”, inquieta-se Joana.

Jaime aterrou esta quarta-feira em Lisboa: “Só conseguimos resolver o problema quando alertámos a família e amigos em Portugal. Comprámos novos bilhetes via Rio de Janeiro. Cada um custou mais do que toda a viagem de duas semanas”. Ainda assim, foi um alívio chegar a casa.

Melhor sorte teve a brasileira Marcela, que deveria regressar ao Rio de Janeiro, via TAP, no final deste mês. A crise do coronavírus apanhou-a em Londres e, na última segunda-feira, comprou um bilhete na British Airways por cerca de 700 euros. Quinta-feira já estará em casa.