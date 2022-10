Livros e filmes sobre pandemias disparam. Porque é que nem no lazer fugimos da Covid-19?

“Pandemia” é uma palavra que entrou de tal forma no léxico popular, nos noticiários, nos jornais, que, diria o instinto, a forma mais saudável de lidar com ela seria o afastamento, pelo menos durante o lazer. Mas parece estar a acontecer exatamente o contrário: nesses momentos, as pessoas em quarentena procuram o que mais as perturba, em vez de o que está mais distante. A série documental “Pandemic” é atualmente o programa mais visto da Netflix em Portugal.

