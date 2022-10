Lisboa, uma cidade a menos que meio gás

Luvas azuis a cobrir as mãos que seguram os menus em várias línguas e a máscara branca a tapar boca e nariz. É esta agora a farda de serviço dos empregados de uma das esplanadas na Rua Augusta, em Lisboa. A imagem é tudo menos apelativa para quem se prepara para fazer uma refeição descontraída em tempo de férias, mas não impede os turistas - os poucos que não mudaram os planos perante o aumento de casos de contágio e alarme provocado pela pandemia do novo coronavírus - a sentarem-se e a receberem os hambúrgueres agora servidos com proteção.

“Só tínhamos três preocupações: saber se havia comida, bebida e forma de regressar a casa”, diz um inglês, chegado há poucas horas a Portugal. Malas colocadas no hotel e o grupo de cinco amigos já estava sentado à hora de almoço numa esplanada a beber canecas de cerveja. Entre eles, apenas um hesitou em viajar, mas foi convencido pelos companheiros. “Podemos apanhar o vírus em qualquer lado”, justifica outro. Numa mesa ao lado, mais três inglesas. Não conseguiram ir para Roma, escolheram Lisboa.

Os dois grupos acabaram de se conhecer. Ainda queriam juntar-se todos na mesma mesa, mas foram impedidos por Luís, o funcionário que ali trabalha há 26 anos e que tenta que, pelo menos, sejam mantidas distâncias mínimas de segurança. Dois terços das mesas e cadeiras da esplanada estão empilhadas e guardadas, tal como acontece nos cafés ao lado. “Seis pessoas à mesa não aceitamos. Por agora ainda funcionamos, mas se calhar só até quarta-feira”, diz. Se a situação já é má, a tendência, sabem todos, é para piorar .

pedro nunes

Há polícia a controlar ajuntamentos e "as pessoas têm respeitado", garante um dos agentes. “Estamos aqui desde as oito da manhã e só tivemos de falar com dois ou três grupos”. Rua Augusta abaixo em direção ao Terreiro do Paço, onde normalmente milhares aproveitam para descansar as pernas à beira rio e outros milhares saem dos empregos na pausa de almoço, é esmagadora a quebra de movimento.

Há pouquíssimos portugueses a circular pelo Príncipe Real, Chiado e Baixa. Não há trânsito e o movimento faz-se sobretudo de turistas. São poucos, mas em número suficiente para assustar quem trabalha na restauração. Vêm da Alemanha, de França, de Inglaterra, apenas três dos países que estão a braços com um número galopante de casos.

Numa loja que vende pastéis de nata, uma funcionária de máscara aproxima-se apercebendo-se da presença de jornalistas. Quer deixar uma mensagem: “Deviam fechar tudo!”. Num ápice junta-se outro colega e mais outra voz vinda de outro café. O medo é óbvio: “O Governo diz para termos cuidado e depois deixa a porta aberta. Estamos a correr muito riscos”, critica outro empregado de mesa. Querem medidas, mas também proteção. É que se fechar, o “patrão não vai pagar”.

pedro nunes

“Caro jogador de cartas”

Lisboa é uma cidade a muito menos que meio gás. No bairro residencial de Campo de Ourique, são poucas as pessoas na rua. O parque infantil está vedado e as cadeiras e mesas, onde se sentam todos os dias dezenas de reformados a jogar, estão também cercadas pela mesma fita branca e vermelha. Em cima das mesas, há um papel com uma mensagem dirigida aos “caros jogadores de cartas”, explicando o porquê da medida: “Jogar às cartas, em jardins como este, é um comportamento perigoso. O risco é real e sério”, lê-se na folha segura com uma pedra da calçada, lembrando a distância de pelo menos um metro a que devemos estar sempre da pessoa mais próxima.

As maiores concentrações de pessoas formam-se à porta das farmácias, onde só entra um par de pessoas de cada vez. Gel desinfetante, luvas e máscaras não há em nenhuma por onde passamos. Mas é preciso aviar receitas e ter uma reserva de segurança.

pedro nunes

No mercado de Campo de Ourique não há clientes e os restaurantes já tiveram ordens para encerrar. Por trás da banca com couves, azeitonas e malaguetas, Jorge vai arrumando a loja, agora aberta apenas até às 14h. Amanhã ainda irá ao MARL (mercado abastecedor da região de Lisboa) fazer as compras para vender depois. Mas não sabe como serão os próximos dias. “Na semana passada foi uma loucura. Nunca os talhos devem ter vendido tanto. Há pessoas que têm de certeza a despensa cheia”.

Lojas com horário reduzido, cinemas fechados

No centro comercial das Amoreiras, habitualmente muito frequentado à hora do almoço, o cenário é desolador. As lojas que abrem só o fazem ao meio dia e cerca de metade dos restaurantes têm avisos a informar que estão encerrados por tempo indeterminado.

No ponto de venda dos bilhetes para o cinema, o funcionário arruma garrafas de águas. As salas não voltarão a abrir nas próximas semanas. Só junto ao supermercado que encontram algumas pessoas. Entram uma a uma, ao ritmo controlado pelos seguranças.

Na fila, Maria José aguarda a sua vez. Doente asmática, garante que só tem saído de casa para fazer o absolutamente essencial. Levar o cão à rua, uma ida ao banco e algumas compras. No seu caso, há já vários dias que o novo coronavírus mudou a sua vida. “Trabalhava com um negócio de alojamento local. O meu contrato acabou quando surgiram os primeiros casos de doença e não foi renovado. De um momento para outro, foram 25 quartos que ficaram sem reservas”.

pedro nunes