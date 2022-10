Grupos de saúde privados aguardam por novas indicações da DGS

Os hospitais privados devem ter novas indicações por parte da Direção-Geral de Saúde sobre a sua articulação e protocolos com o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no âmbito do combate ao surto de Covid-19, avança a Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) em comunicado, após uma reunião com esta entidade via Skype.

“Tal como previsto, foi uma reunião de trabalho sobre os termos definidos pela DGS relativamente aos casos suspeitos de Covid-19 e sobre as formas de colaboração dos hospitais privados nesta fase de luta contra a doença”, menciona a APHP, acrescentando que “a reunião decorreu num espírito muito positivo e de colaboração”.

A organização presidida por Óscar Gaspar, ex-secretário de Estado da Saúde, adianta que a diretora-geral de Saúde, Graça Freitas, “deu informação sobre as normas a aplicar e registou as considerações apresentadas por parte dos hospitais privados, que, nos próximos dias, deverão ter novas indicações”.

E faz notar que “a integração e articulação do sistema de saúde é essencial para aumentarmos a capacidade de resposta às necessidades previstas”.

Note-se que os grupos hospitalares privados já se disponibilizaram para ajudarem no SNS com camas para internamento de doentes infetados, já que nesta fase devem encaminhar para as unidades de referência públicas os casos positivos.