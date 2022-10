Governo garante que abastecimento alimentar decorre com normalidade e deixa apelo aos consumidores

Primeiro, o Ministério da Agricultura garantia que está tudo a processar-se sem sobressaltos: "o abastecimento alimentar está a decorrer com normalidade, não registando constrangimentos na cadeia, desde a produção à distribuição, nem ao nível dos preços praticados".

Depois, a nota divulgada esta terça-feira avança para um agradecimento aos profissionais do setor e de apelo à "consciência cívica" dos consumidores, a quem se pede um "consumo responsável e criterioso, tendo em conta as necessidades de cada um".

O Governo lembra que foi estabelecido um pacote de medidas com vista à "mitigação dos impactos socioeconómicos no setor, nomeadamente através do apoio à tesouraria e à manutenção dos postos de trabalho" e que pode vir a ser atualizado em função do contexto da doença.

O ministério de Maria do Céu Albuquerque alerta ainda para notícias falsas sobre a alegada ligação entre o consumo de vegetais crus e a contaminação pelo coronavírus. O Ministério lembra que "a transmissão do novo coronavírus ocorre por via respiratória e conjuntival, mediante contacto entre pessoas, não sendo possível a transmissão daquele agente por via alimentar".

Mas não se descarta nenhuma hipótese no que diz respeito à relação entre os animais de companhia e o Covid-19. O texto refere que "não há evidências de que os animais de companhia possam transmitir a doença". Os testes preliminares são inconclusivos e a Direção-Geral de Veterinária pode ainda vir a emitir uma nota sobre o assunto.