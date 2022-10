Covid. O texto que lhe conta um dia inteiro: o bebé, a cerca sanitária, os voos, o caso da Madeira que não teve comentários e um apelo

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, repetiu esta terça-feira o teste ao Covid-19, confirmando-se o resultado negativo. Chega assim ao fim o período de quarentena do chefe de Estado, que regressa ao trabalho no Palácio de Belém. Foi também o dia em que se assinalou no Porto o nascimento de um bebé de uma mulher infetada e em que o concelho de Ovar ficou fechado sob “quarentena geográfica”.

O Governo decretou estado de calamidade neste município do distrito de Aveiro para travar a propagação do novo coronavírus e criou “uma cerca sanitária”. Confirmando a situação de calamidade, o Executivo mandou parar (quase) toda a circulação e indústrias até 2 de abril.

Ao início da noite, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que os voos para a União Europeia continuam mas que para fora ficam suspensos. Há exceções - os voos para destinos extracomunitários com forte presença de comunidades portuguesas, de forma a assegurar a ligação a Portugal e a países de língua portuguesa. Estas medidas são aplicadas às 00h01 desta quarta-feira para permitir deslocações a quem ainda precise de sair ou entrar.

A Direção-Geral da Saúde divulgou, no seu boletim diário, que 6852 casos estão em vigilância e que 3259 outros já foram despistados. Mantém-se o número de três pessoas recuperadas e uma vítima mortal e há agora registo de 448 infetados. Em comentário ao nascimento do bebé de uma mulher infetada no Hospital de São João, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, considerou que esta é “uma prova de que o sistema está a funcionar”. A responsável adiantou que tanto a mãe como o pai do recém-nascido estão infetados mas que o parto decorreu “nas condições de isolamento ideais”.

O primeiro teste feito ao bebé deu negativo. Dentro de 72 horas será feito novo exame, que será definitivo, visto que o primeiro foi feito poucas horas após o nascimento da criança, que se encontra em bom estado de saúde.

Questionada pelos jornalistas, Graça Freitas deixou a garantia de que todos os doentes crónicos vão ter acesso aos medicamentos. Esta terça-feira também se registou a primeira infeção na Madeira, embora a diretora-geral da Saúde não tenha comentado o caso nem o tenha incluído no boletim diário.

O apelo

O Ministério da Agricultura assegurou que o abastecimento alimentar está a decorrer com normalidade, apesar do impacto da covid-19, mas apelou “à consciência cívica” para que seja feito um “consumo responsável” e adequado às necessidades.

Na educação, os alunos dos ensinos básico e secundário vão ter mais tempo para se inscreverem nas provas finais e exames nacionais, depois de a tutela ter alargado os prazos. Em nota enviada aos diretores, o Júri Nacional de Exames, responsável pela gestão do processo de avaliação externa, informou que as escolas deverão disponibilizar boletins de inscrição que os alunos possam preencher em formato digital, deixando de ser necessária a inscrição presencial. A decisão foi anunciada na sequência da suspensão das atividades letivas em todos os estabelecimentos de ensino até 13 de abril.

Entretanto, a plataforma de ensino à distância no superior registou 63 mil utilizadores num só dia.

A Associação dos Profissionais da Guarda manifestou-se preocupada com a falta de material de proteção para os militares da GNR, criticando a circunstância de os elementos colocados nas fronteiras estarem sem qualquer equipamento.

Debate instrutório da Operação Marquês adiado

Na justiça, foi notícia o adiamento do debate instrutório da Operação Marquês, não tendo sido fixada uma data para que este aconteça. O juiz Ivo Rosa invocou razões de saúde pública relacionadas com a imprevisibilidade da pandemia.

A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos anunciou condições excecionais para evitar cortes no fornecimento de eletricidade, gás natural e de gases de petróleo liquefeito canalizados.

Na economia, os juros da dívida triplicaram em menos de uma semana e os juros das obrigações do tesouro a 10 anos subiram esta terça-feira para 1,2% no mercado secundário.

E o Campeonato Europeu de futebol foi adiado para 2021, avançou a federação norueguesa.

Dois casos confirmados na sede da CGD

Há dois casos de infeção no edifício-sede da Caixa Geral de Depósitos, em Lisboa, conforme adiantou ao Expresso Isabel Rodrigues, coordenadora da comissão de trabalhadores do banco. Conheça aqui as medidas da banca para aliviar custos a comerciantes e particulares.

Ainda na capital, as filas de trânsito caíram de 119 para 15 quilómetros na hora de ponta. E a CP – Comboios de Portugal anunciou que houve uma redução global da procura de viagens na ordem dos 60%.

À espera da declaração (ou não) do estado de emergência

Os eurodeputados eleitos pelo PSD exigiram que Bruxelas acione o mecanismo europeu de Proteção Civil para fazer face à pandemia. Já o PCP considerou prematura a eventual declaração do estado de emergência até se esgotarem as medidas do atual estado de alerta.

Marcelo fará uma declaração ao país esta quarta-feira, após a reunião do Conselho de Estado, que decorrerá por videoconferência. De acordo com uma nota divulgada pelo Palácio de Belém, o Conselho de Estado não será acompanhado pela comunicação social e também “não haverá nenhuma declaração no final da reunião”.

A reunião do Conselho de Estado, convocada pelo Presidente da República para discutir a possível declaração do estado de emergência no país, tem início marcado para as 10h. Às 16h, o plenário da Assembleia da República vai reunir-se para discutir e votar a proposta de lei do Governo que “aprova medidas excecionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus”, conforme consta da agenda do Parlamento.