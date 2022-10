Covid-19. Infarmed reitera que não existem “evidências” de que o ibuprofeno agrava a doença, apesar de a OMS ter desaconselhado a utilização

Na sequência das declarações desta terça-feira de uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde que desaconselhou a utilização de ibuprofeno para tratar as infeções da covid-19, o Infarmed reiterou esta terça-feira que não há “evidência entre o agravamento da infeção e o medicamento”.

Numa nota publicada na sua página na Internet, o Infarmed afirma ter tido “conhecimento de informação que circula nas redes sociais sobre o recurso a ibuprofeno em COVID-19” mas que “não existem dados novos científicos que justifiquem uma reavaliação”, reiterando-se portanto a informação que já tinha sido divulgado anteriormente. “Tal como afirmou o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Dr. Cristian Lindemeier, numa conferência de imprensa recente, não existem dados clínicos que comprovem existir uma relação entre a toma de ibuprofeno e o agravamento de covid-19”, lê-se no comunicado.

De acordo com o Infarmed, a Agência Europeia de Medicamentos, “em articulação com as agências nacionais e a rede de Chefes das Agências de Medicamentos da União Europeia, encontra-se a analisar esta situação”, esperando-se uma “tomada de posição conjunta e consolidada a nível da União Europeia, que será partilhada em breve com a comunicação social e com os cidadãos”. No tratamento da febre, “o medicamento preferencial, em automedicação, é o paracetamol”, diz ainda o Infarmed, remetendo para a nota emitida no passado domingo.

OMS desaconselha utilização de Ibuprofeno

A Organização Mundial da Saúde desaconselhou o uso de Ibuprofeno para tratar a infeção da covid-19. Questionado, esta terça-feira, sobre as declarações do ministro da Saúde francês, que defendeu recentemente que os doentes infetados com covid-19 não devem tomar anti-inflamatórios como o Ibuprofeno, uma vez que estes podem contribuir para “piorar a infeção”, Christian Lindmeier, porta-voz da OMS, disse que a situação está a ser avaliada mas que, por enquanto, recomenda-se a utilização de paracetemol. “Não se automediquem com Ibuprofeno. É importante não fazê-lo.” Se, no entanto, “algum doente tiver sido já prescrito com esse medicamento, cabe então ao seu médico avaliar a situação”, acrescentou.

Na semana passada, o ministro da Saúde francês, Olivier Véran afirmou, numa publicação no Twitter, que os doentes infetados com covid-19 não devem tomar anti-inflamatórios como o Ibuprofeno, uma vez que estes podem contribuir para “piorar a infeção”. “Em caso de febre, tome paracetamol. Se já está a tomar medicamentos anti-inflamatórios ou se tem dúvidas, contacte o seu médico para receber aconselhamento”, disse também o ministro, com base num estudo divulgado dias antes pela revista “The Lancet”.

A Direção-Geral da Saúde assegurou posteriormente que as notícias de que medicamentos como o Brufen potenciam a ação do Covid-19 “não têm fundamento” e serão desmentidas a nível europeu.