Covid-19. Exército admite que pandemia pode afetar cumprimento das missões

O Exército assume que a epidemia da Covid-19 “é também um problema securitário, uma vez que pode afetar o cumprimento das missões do Exército”. Este é um dos pressupostos de “enquadramento” na base do “plano de contingência” enviado pelo chefe do Estado-Maior do Exército (CEME), general José Nunes da Fonseca, aos comandantes das unidades e diretores do ramo. No documento com a classificação de “Reservado” - a que o Expresso teve acesso - o CEME admite que “em caso de agravamento da situação nacional, algumas unidades do Exército podem deixar de ter condições para executar as suas tarefas ou mesmo para garantir serviços críticos ou essenciais”. Mas essa disrupção só se verifica nos piores cenários considerados.

As Forças Armadas estão sujeitas à contaminação, tal como toda a população, no entanto os três ramos têm de manter níveis de operacionalidade mínimos, até porque podem ter solicitações extraordinárias: com a declaração do estado de emergência, que Presidente da República vai propor esta quarta-feira, os militares devem ser chamados a dar “apoio” à autoridades administrativas, como prevê a constituição (num estado normal, por exemplo, não há militares nas ruas a fazer patrulhas e no estado de emergência isso poderá ser uma possibilidade, embora ainda não se saiba os termos em que Marcelo Rebelo de Sousa vai decidir).

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.