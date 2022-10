Covid-19. Encerramento dos clubes pode ser o fim da famosa noite de Berlim

“2020 será o ano da História em que os políticos e os economistas foram obrigados a admitir que são importantes para o sistema aqueles trabalhadores que durante anos foram subestimados, não foram pagos por horas extra de trabalho e receberam salários brutos comparativamente mais baixos”, chamava a atenção uma publicação no mural de Facebook.

A defesa que uma cidadã berlinense ali fazia do equivalente, na Alemanha, aos que são pagos, em Portugal, contra recibo verde está justificada pela situação atual em que a maior parte dos bares e discotecas na capital alemã estão encerradas.

O que o justifica é o combate à disseminação do Covid-19 tornando imperiosa a suspensão destas atividades profissionais, que podem equivaler a uma espécie de suspensão da vida de muitos profissionais do setor.

Sabine aceita falar se o Expresso não revelar o seu apelido e confessa de imediato que só pensa em formas de poupar dinheiro. Subitamente, tem a família quase toda “em casa” porque o trabalho “desapareceu”. Ninguém foi despedido, mas o principal setor de sustento do agregado, todos eles moradores no centro de Berlim, encerrou no sábado passado, antes mesmo de o fecho das fronteiras alemãs com a Áustria, Suíça, França, Luxemburgo e Dinamarca ter sido decretado.

“Vou começar por suspender os seguros de saúde dos meus filhos e poupar no resto. Quando o dinheiro deixa de entrar, é preciso calcular onde se pode cortar”, diz ao Expresso via WhatsApp.

Neste momento, só Sabine tem a garantia de poder contribuir para o orçamento do lar enquanto o marido, barista na casa dos 50, e os três filhos, dois artistas plásticos e um profissional do setor do desporto, todos na casa dos 20, dependem ou completam os orçamentos com trabalho em bares e discotecas.

Lá como cá, uma capital em stand by

Berlim está parada. Fecham museus, óperas, teatros, há restrições em muitos tipos de lojas, hotéis e restaurantes com redução de horários de funcionamento e em número de transportes. É proibido viajar de autocarro para longas distâncias e o Governo desaconselha viagens para o exterior sem causa de maior.

A Covid-19 chegou à mundialmente conhecida cena noturna da cidade, afetando em particular os cerca de 200 clubes da cidade, famosos por festas que duram dias seguidos. O ponto de viragem foram as dezenas de pessoas cujos testes ao vírus deram positivo e que tinham sido infetadas em várias festas da cidade. O encerramento por várias semanas pode bem significar o fim de uma série de clubes.

“Nunca se conheceu tamanha ameaça à cultura da noite aqui, que faz de Berlim uma cidade famosa em todo o mundo. Pode ser que seja suficiente para acabar com ela”, diz Lutz Leichsenring, da Comissão de Clubes de Berlim, esta terça-feira ao jornal “Berliner Morgenpost”.

O encerramento, ainda que temporário, pode comprometer o futuro dos clubes noturnos suja subsistência já vinha a ser pressionada pelo aumento exponencial das rendas e por regulamentos cada vez mais exigentes.

De acordo com o "Berliner Morgenpost", a Comissão dos Clubes de Berlim terá de tentar concorrer a subsídios do Estado e da região destinados à cultura, particularmente procurados por todos os afetados do setor nesta altura em que há 332 pessoas infetadas pelo covid-19 na cidade.