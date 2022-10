Covid-19. DECO recebe primeiras queixas sobre preços de máscaras e desinfetantes

A DECO, Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, começou a receber as primeiras denúncias de pessoas que consideram "demasiado elevados" os preços das máscaras cirúrgicas e desinfetantes à venda em determinados estabelecimentos comerciais. "Tivemos até ao momento dois a três telefonemas de pessoas a queixarem-se dos preços altos deste tipo de produtos de prevenção contra a Covid-19", conta ao Expresso Graça Cabral, porta-voz da DECO.

O grosso das reclamações relacionadas com o novo coronavírus tem a ver com o cancelamento e reagendamento de viagens de avião ou em cruzeiros. De acordo com a mesma fonte, a DECO recebe em média por dia "300 a 400 chamadas" com dúvidas e queixas sobre esta matéria, desde a última quarta-feira, dia 11. "Os juristas da associação têm estado a trabalhar sobretudo neste tipo de casos que nos chegam à linha de apoio."

Outras dúvidas recebidas pelos juristas da DECO, que se encontram em modo de teletrabalho por prevenção, têm a ver com pedidos de informação relacionados com os formulários da Segurança Social. As pessoas pedem ajuda à DECO para saber onde e como encontrar os documentos para efeitos de licença devido à pandemia.