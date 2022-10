Consumidores de energia terão mais 30 dias para pagar dívidas

by eve livesey/getty images

Os consumidores de eletricidade, gás natural e gás canalizado terão mais 30 dias para poderem pagar as suas dívidas aos fornecedores, anunciou a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

O regulador decidiu acrescentar 30 dias ao prazo normal de 20 dias que os comercializadores têm para emitir os pré-avisos de corte de abastecimento em caso de dívida dos clientes. Assim, a partir de agora, e devido ao Covid-19, as empresas terão de dar aos consumidores 50 dias para regularizar os pagamentos.

Este novo prazo produz efeito desde 13 de março, aplicando-se aos novos incumprimentos de pagamento dos clientes desde essa data, mas não a situações de dívida vencida anterior. O objetivo é proteger as famílias que possam ter sido afetadas pelo Covid-19 e pelo impacto económico da pandemia.

"Face aos planos de contingência adotados pelos prestadores dos serviços públicos essenciais e antecipando possíveis dificuldades de pagamento motivadas por isolamento, falta de acesso a meios alternativos de pagamento a partir de casa ou por uma perda abrupta e inesperada de rendimento por parte dos consumidores, a ERSE determina que o prazo de pré-aviso de interrupção de fornecimento para os clientes domésticos (em Baixa Tensão Normal) seja, desde já,alargado por 30 dias adicionais", refere um comunicado da ERSE.

Além disso, a ERSE estipulou que durante esses 30 dias adicionais não poderão ser cobrados aos consumidores juros de mora.

"Os consumidores que, por dificuldade de pagamento, gerem dívidas em relação aos seus fornecedores de energia, podem pedir o pagamento fracionado das mesmas, não havendo lugar à cobrança de juros de mora por parte das empresas durante um período de 30 dias", refere o comunicado.

"Com exceção das situações de comprovada urgência e junto de clientes prioritários,a ERSE estabelece que os operadores das redes de distribuição, comercializadores de último recurso e comercializadores devem evitar as ações que impliquem deslocação e contacto direto em casa do consumidor e devem reforçar os meios de comunicação à distância, para a comunicação de leituras, o esclarecimento de dúvidas ou o estabelecimento de planos de pagamento", diz ainda o regulador.