China diz-se pronta para testar em humanos vacina contra a Covid-19

A China anunciou que está preparada para fazer testes clínicos seguros em humanos de uma vacina contra a Covid-19, a pandemia que tem alastrado por quase todos os continentes e que já matou mais de sete mil pessoas.

Segundo a informação revelada pela Academy of Military Medical Sciences, instituto de investigação de Pequim, sob a alçada do Partido Comunista Chinês, e citada pela agência Reuters, os investigadores estão a recrutar 108 pessoas saudáveis para fazer parte dos testes entre 16 de março — o que significa que já se iniciaram — e 31 de dezembro. Esta seria a primeira fase de uma vacina que as autoridades chinesas creem que pode vencer o novo coronavírus.

Qu Yuhui, ministro-conselheiro da embaixada da China no Brasil, tinha já afirmado ao brasileiro “O Globo” que as atividades económicas chinesas estavam a retomar a normalidade e que a vacina iria ser testada em abril, sem no entanto especificar a data em que estaria disponível.

Nos Estados Unidos, chegam também notícias do início dos testes em humanos de uma nova vacina, bem como na Alemanha, onde ainda não se iniciaram testes, mas já há um laboratório “que está a trabalhar numa tecnologia promissora para desenvolver uma vacina contra o coronavírus”, nas palavras de Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia. O organismo europeu deposita esperanças nesta vacina a ser desenvolvida na Alemanha — pode “salvar vidas dentro e fora da Europa” —, mas avisa que ela não chegaria ao mercado antes do outono.