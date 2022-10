Bloco de Esquerda propõe dez medidas "urgentes" para proteção dos trabalhadores

São dez as medidas "urgentes" solicitadas ao Governo esta terça-feira pelo Bloco de Esquerda, um conjunto de propostas consideradas essenciais para garantir a defesa de todos os trabalhadores.

Entre elas, a coordenadora do partido,Catarina Martins defende a retirada do novo regime de lay-off do incentivo a corte de férias e o pagamento de apenas dois terços do salário quando os trabalhadores continuem a cumprir funções laborais.

Outra das medidas propostas: os cidadãos dos grupos de risco devem ficar em regime de teletrabalho ou serem dispensados. "Governo deve aprovar de imediato esta norma para todos os sectores. Ou passam a teletrabalho ou são dispensados de trabalhar, estando em casa com salário", precisou Catarina Martins.

"Sem prejuízo das necessárias medidas de reforço aos trabalhadores do Sistema Nacional de Saúde e forças de segurança", "bem como das "de apoio à economia, à manutenção do emprego e de socorro aos setores mais afetados", começou por afirmar Catarina Martins, as demais empresas que "têm de permanecer em funcionamento" devem ter garantidas medidas de contingência, defendeu. Nomeadamente, acrescentou, sendo assegurados aos trabalhadores meios de proteção, como gel e máscaras - a coordenadora do BE deu o exemplo das pessoas a trabalharem nas caixas dos supermercados - e a implementação de "normas de segurança reforçadas".

Entre as restantes medidas saídas da reunião que o BE manteve com a CGTP, estão também as propostas para a não suspensão das bolsas de estágio do Instituto de Emprego e Formação Profissional - "não podem

ser pura e simplesmente suspensas deixando os estagiários sem rendimentos como está a acontece" - e dos apoios sociais no desemprego.

"Também as bolsas e contratos de investigação científica devem ter a prorrogação necessária", advertiu Catarina Martins.

Outra das medidas tem em vista a proteção dos "setores especialmente desprotegidos", casos das: trabalhadoras domésticas e trabalhadores das plataformas digitais, lembrou a coordenadora do BE.

Para o partido é ainda necessário decretar a suspensão de "despejos e

cortes de eletricidade, gás, água e comunicações".

Finalmente, o apoio aos independentes que ficam

sem rendimentos "deve ter teto mínimo do IAS - e não o IAS como teto máximo", defende o BE, que entende dever ser aplicado neste caso "o mesmo intervalo previsto para quem fica em casa: entre 1 IAS e 2,5 IAS,

tendo em conta o rendimento dos últimos 3 meses".

Como última medida, Catarina Martins afirmou que o esforço financeiro das medidas de resposta social à crise Covid-19 "deve ser financiado pelo Orçamento do Estado, protegendo-se a sustentabilidade da segurança social".