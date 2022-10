Primeira vítima mortal em Portugal esteve vários dias internada com diagnóstico de pneumonia mas não de covid-19

O homem de 80 anos que estava infetado com Covid-19 e morreu esta segunda-feira era um dos dois doentes a quem foi diagnosticada, inicialmente, uma pneumonia no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. Só dias mais tarde foi detetada a infeção pelo novo vírus e por mero acaso, conforme noticiou o Expresso na altura.

O Centro Hospitalar de Lisboa Norte, que reúne os hospitais de Santa Maria e Pulido Valente, iniciou a realização de análises para a deteção do Covid-19 no início da semana passada e, por precaução, realizou testes a alguns doentes internados com pneumonia, diagnosticando este caso e o de outro doente.

A sua morte foi anunciada esta segunda-feira pela ministra da Saúde, Marta Temido, em conferência de imprensa conjunta com Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. A ministra adiantou que sofria de outras complicações e que esteve internado “durante vários dias”.

Foi confirmado entretanto à Tribuna Expresso que a vítima mortal é Mário Veríssimo, antigo massagista do Estrela da Amadora e amigo de Jorge Jesus. Na sexta-feira, durante uma entrevista em que falou enquanto treinador do Flamengo, Jesus afirmou que "tinha perdido um amigo", vítima da covid-19, que "não [era] brincadeira nenhuma". Pouco depois, o advogado do treinador, Luís Miguel Rodrigues, corrigiu que Jorge Jesus fora "induzido em erro" por ter um amigo gravemente doente.

Marcelo Rebelo de Sousa manifestou os seus “sentidos pêsames à família da primeira vítima mortal da pandemia da covid-19 em Portugal”, numa nota publicada no site da Presidência da República.

De acordo com o mais recente boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, estão confirmados até ao momento 331 casos de infeção e aguardam o resultado das análises 374 pessoas. Quase três mil são suspeitas de infeção pela covid-19 e três recuperaram.