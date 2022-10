“Olhar para o passado para encontrar respostas para o futuro?”

Do passado aprendeu-se que se devem ativar e intensificar precocemente os mecanismos de emergência para identificar casos suspeitos, isolar, testar e conter o surto. No entanto, o diretor geral da Organização Mundial de Saúde (OMS) também reforça: “Preparem-se, detetem, protejam, tratem, reduzam o ciclo de transmissão, inovem e aprendam.”

Aprendemos sempre lições essenciais do passado, mas é muito difícil comparar a pandemia por SARS-CoV-2 [Covid-19] com outras situações anteriores, quer pelos números, quer pela realidade em que decorreram.

A. Comparação com epidemias causadas por coronavírus

Os coronavírus são uma família de vírus conhecida desde os anos 1960 e circulam entre animais. Sete deles conseguem saltar a barreira entre espécies e contaminar pessoas. Podem causar desde sintomas leves até problemas respiratórios graves que podem levar à morte. O coronavírus é transmitido de animais selvagens para humanos. Na China, os mercados de carne e de animais vivos são comuns em áreas densamente povoadas. Isso pode explicar por que duas das epidemias mais recentes se originaram lá.

Os coronavírus já estiveram na origem de dois surtos desde o início deste século, cujo número de casos confirmados é significativamente inferior aos do Covid-19.

SARS, 2003

A Síndrome Respiratória Aguda Severa (SARS) foi detetada na Ásia em 2003. A SARS e o novo coronavírus SARS-CoV-2 têm em comum serem ambos vírus zoonóticos – ou seja, foram transmitidos aos seres humanos por animais. Atualmente, cerca de três em cada quatro novas doenças são zoonóticas. Na SARS foram registados cerca de 8.000 casos e 800 mortos. Não é, portanto, comparável com a amplitude da infeção por SARS-CoV-2.

MERS, 2012

A Síndrome Respiratória do Oriente Médio (MERS, na sigla em inglês) levou à morte de 858 dos 2.494 pacientes identificados desde 2012, principalmente nesta região do mundo, uma região com uma densidade populacional bastante menor comparativamente à Ásia.

Há dois aspetos fundamentais sobre os quais ainda subsistem várias questões, nomeadamente qual a capacidade de transmissão e taxa de letalidade.

Dados da OMS apontam que o vírus da MERS tem uma transmissibilidade menor do que 1, enquanto o da SARS varia entre 2 e 4. Para o novo coronavírus, atualmente estima-se que essa taxa seja entre 2 a 5.

A epidemia de SARS também começou na China embora tenha começado em cidades pequenas, comparativamente ao novo coronavírus que foi identificado em Wuhan, uma cidade de 11 milhões de habitantes.

Do que é conhecido, a taxa de letalidade do novo coronavírus é estimada em 2%, abaixo dos índices registados nas epidemias de MERS (35%) e SARS (10%).

dowell/getty images

B. Comparação com pandemias passadas

Nos últimos 100 anos, a humanidade enfrentou quatro pandemias, várias com incidência particular na Ásia mas maioritariamente decorrentes de infeções causadas pelo vírus Influenza.

2009-2010: Gripe Suína (H1N1)

A primeira pandemia de gripe do século XXI ocorreu em 2009-2010, foi causada por um vírus da gripe A (H1N1) e ficou conhecida como gripe suína. Acredita-se que o vírus veio do porco e de aves e o primeiro caso foi identificado no México.

Foi a primeira pandemia para a qual muitos Estados-membros desenvolveram planos abrangentes de pandemia, descrevendo as medidas de saúde pública a serem tomadas, com o objetivo de reduzir doenças e fatalidades. Pela primeira vez, uma vacina pandémica foi desenvolvida, produzida e implantada em vários países durante o primeiro ano da pandemia.

Crianças e adultos jovens foram afetados desproporcionalmente em comparação com a influenza sazonal, que causa doenças graves principalmente em idosos, pessoas com doenças crónicas e mulheres grávidas.

A OMS declarou a pandemia em junho de 2009, depois de contabilizar 36 mil casos em 75 países. No total, 187 países registaram casos e quase 300 mil pessoas morreram. O fim da pandemia foi decretado pela OMS em agosto de 2010.

1968 -1969: Gripe de Hong Kong (H3N2)

A OMS estima que a gripe de Hong Kong (H3N2) tenha matado 1 milhão de pessoas. Nas duas primeiras semanas, foi reportado meio milhão de casos em Hong Kong. É provável que o vírus que causou a doença tenha evoluído da gripe asiática. O surto começou a ser transmitido por aves.

1957-1958: Gripe Asiática (H2N2)

A gripe asiática também teve início na China e matou cerca de 2 milhões de pessoas no mundo, principalmente idosos. Chegou aos Estados Unidos pela Califórnia, tendo posteriormente sido disseminada pela Europa. Segundo a OMS, perto de metade da população mundial foi afetada.

r franca/eyeem/getty images

1918 -1919: Gripe Espanhola (H1N1), a mãe de todas as pandemias

Apesar do nome, a gripe espanhola teve os seus primeiros casos identificados nos Estados Unidos, entre soldados do Exército. Em 1918, durante a I Guerra Mundial, a gripe espanhola matou perto de 40 milhões de pessoas, segundo a OMS. Acredita-se, no entanto, que a “mãe de todas as pandemias”, como ficou conhecida depois, tenha matado entre 50 milhões e 100 milhões de pessoas pelo mundo até 1919, uma vez que à data as informações eram muito limitadas. Além da Europa, a gripe espanhola atingiu regiões tão longínquas como o Alasca, a Austrália, a China, a África do Sul ou o norte da Noruega. 40% da população mundial foi infetada. A gripe foi disseminada por todo o mundo dado que os soldados infetados estavam a voltar para casa, para os respetivos países, levando a doença com eles para comunidades que não tinham imunidade ao vírus.

A I Guerra Mundial fez menos vítimas, cerca de 30 milhões de pessoas (civis e militares).

O vírus da gripe espanhola, o H1N1, era semelhante ao da gripe suína. O custo para conter os efeitos do vírus foi tão alto que médicos chegaram a classificar a pandemia como “o maior holocausto médico da história”.

Ainda assim, importa referir que a gripe espanhola levou seis a nove meses para se propagar à volta do mundo. Atualmente, numa época em que somos capazes de atravessar o planeta num só dia, aumenta bastante a rapidez de disseminação de um vírus, que, por si só, já apresenta características que potenciam a sua rápida propagação.

javier zayas photography/getty images

C. Uma aprendizagem constante

Com cada situação do passado foi possível obter uma melhor compreensão da complexidade e dinâmica das doenças infecciosas, em especial em situações de pandemia. O ambiente no qual nos movemos mudou. E esse facto confere vantagens e desvantagens nesta guerra que ainda podemos ganhar.

A gripe espanhola ocorreu numa época em que não tínhamos as medidas de proteção, a medicação e as terapias avançadas de que hoje dispomos para tratar complicações respiratórias. Ocorreu a melhoria dos sistemas de vigilância e novas tecnologias foram desenvolvidas para diagnosticar a infeção viral com mais eficiência e rapidez.

Com os surtos anteriores de coronavírus, os laboratórios não tinham como fazer a análise requerida para confirmação do diagnóstico de forma rápida, pelo que muitos casos permaneceram apenas como suspeitos.

Para além do diagnóstico, a utilização de técnicas de moleculares tem permitido aumentar o conhecimento científico sobre as características do vírus num espaço de tempo nunca antes visto, permitindo implementar rapidamente o desenvolvimento de medicamentos e vacinas.

A população mundial e a circulação de pessoas trazem dificuldades. Recorde-se também que a população envelhecida de Portugal é superior à média europeia e bastante superior à da China.

É impressionante o tanto que já se conhece do vírus em tão poucos meses. Ainda assim, temos de ser prudentes dado que o maior conhecimento advém da experiência da China, a qual pode ter diferenças significativas.

Cátia Caneiras

Representante da Comissão de Infecciologia Respiratória da Sociedade Portuguesa de Pneumologia

Investigadora do Instituto de Saúde Ambiental da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa