Novo boletim da DGS: 331 casos, nenhuma morte, 3 recuperados

Em plena fase de expansão da doença, Portugal tem agora - números apurados até às 24h deste domingo - um total de 331 infetados. São mais 86 casos face ao dia anterior (eram 245), detalha o mais recente boletim da Direção-Geral da Saúde, que dá conta também de três pessoas já recuperadas.

Sobre o estado clínico dos infetados, há 139 pacientes internados, dos quais 18 nos cuidados intensivos.

A DGS refere a existência de 2908 casos suspeitos (mais 637 em relação à véspera); 374 casos a aguardar o resultado laboratorial; e 4592 pessoas em vigilância - um total que se mantém inalterado face ao boletim emitido no domingo.

Lisboa e Vale do Tejo mantém-se como a região com mais casos, 142, seguida da região Norte, que soma 138. Na região Centro há registo de 31 pacientes com COVID 19; 13 no Algarve e um primeiro caso nos Açores. Sem registos mantêm-se as regiões do Alentejo e da Madeira.

A DGS menciona 18 cadeias de transmissão ativas, mais quatro que no boletim anterior. Os casos importados somam agora 44, com origem em Itália (14), Espanha (16), França (9), Suíça (5) e da Alemanha, Áustria, e Bélgica (1 caso de cada um destes países).

Quanto aos grupos etários mais afetados, o boletim emitido esta segunda-feira mostra que a maior parte dos casos foi detetada na faixa entre os 40-49 anos (68, sobretudo homens - 36). Com idade até aos 9 anos estão registados três casos; 27 no grupo entre os 10 e os 19 anos; 38 entre os jovens na faixa entre os 20 e 29; e um total de 65 casos no grupo entre os 30 e os 39 anos. Entre os mais velhos, há registo de 52 infetados entre o grupo no intervalo 50/59 anos, 37 no grupo 60/69 anos; 28 pessoas com idades entre os 70 e os 79 anos e 12 pessoas infetadas com mais de 80 anos (8 são mulheres).

Os principais sintomas mencionados continuam a ser tosse (53%) e febre (31%), seguidos de cefaleias (19%); dores musculares (18%); fraqueza generalizada (13%) e dificuldades respiratórias (9%).