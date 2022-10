Estado de emergência quase com unanimidade parlamentar

Caso o Presidente da República declare o estado de emergência, após presidir à reunião do Conselho de Estado na quarta-feira, terá de solicitar a autorização ao Parlamento após audição do Governo. A medida deverá avançar com o apoio de quase todos os partidos com assento parlamentar. O deputado único do Iniciativa Liberal admite abster-se, enquanto o CDS não diz que vota contra, mas espera que seja mesmo decretada uma quarentena.

