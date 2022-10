EMEL. Estacionamento gratuito em Lisboa durante a pandemia de Covid-19

Estacionar nas ruas de Lisboa vai ser gratuito pelo menos até 9 de abril. Devido à pandemia de Covid-19, a autarquia decidiu suspender o pagamento do estacionamento nas Zonas de Estacionamento de Duração Limitada imediatamente - e a consequente fiscalização -, assim como disponibilizar gratuitamente a quem tem dístico de morador o acesso aos estacionamento da EMEL.

“Perante o cenário de pandemia Covid-19 é recomendado limitar quaisquer deslocações ao essencial e são aconselhadas medidas especiais de limitação de deslocações dos cidadãos com vista ao controlo da propagação do vírus”, explica em nota enviada ao Expresso a Câmara Municipal de Lisboa, que lembra que estando mais pessoas em casa, é previsível que exista uma maior número de automóveis e que, condições normais, saíram do local de residência. “Muitos destes veículos de residentes não terão dístico.” A autarquia justifica ainda que medida se justifica também pela “quebra de procura o transporte público” e para facilitar “um conjunto de trabalhadores afetos a serviços essenciais cuja rotina está alterada em função dos planos de resposta à pandemia Covid-19”.

No caso do acesso aos parques de estacionamento da EMEL de forma gratuita, este encontra-se reservado apenas aos moradores com dístico de residente válido para a área de implantação de cada parque. Todas as avenças noturnas existentes nas concessões Empark passam a ser de 24 horas sem qualquer custo acrescido.

Além destas medidas, a autarquia alargou aindo os prazos de validade dos dísticos emitidos ao abrigo do Regulamento Geral de Estacionamento e Paragem na Via Pública: os que estavam válidos até 1 de fevereiro de 2020 podem continuar a aceder aos lugares exclusivos a residentes nas zonas indicadas no dístico até 30 de junho de 2020. A medida pretende eliminar “a necessidade de qualquer tramitação administrativa neste período, com a correspondente redução de deslocações”.

Por último, compromete-se a rever com as juntas de freguesia os lugares reservados que, que “em função do estado de funcionamento das entidades a que estão adstritos”, podem vir a ser libertados para estacionamento livre. O sistema de bicicletas partilha GIRA continua ativo, “para já”, com a “adoção de medidas de desinfeção”.

A autarquia recorda ainda que a ocupação abusiva do espaço público que ponha em causa o acesso de veículos de emergência, a segurança e a livre circulação de pessoas ou automóveis continua a ser fiscalizada. Ou seja, os estacionamentos em lugares não permitidos.

“As equipas de fiscalização da EMEL e a divisão de trânsito da Polícia Municipal continuarão, assim, a assegurar a fiscalização do estacionamento da cidade”, lê-se ainda. Também o bloqueamento de automóveis está suspenso, “mas será reforçada a fiscalização e remoção de veículos em infração”.

Já na semana passada, a Câmara Municipal do Porto anunciou que o pagamento de estacionamento na cidade estava suspenso até 09 de abril. Neste caso, os parques de estacionamento vão ser encerrados e passam a estar acessíveis apenas a quem tenha avença.