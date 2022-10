Covid-19. Vírus "ataca forte" na restauração. Empresários pedem adiamento dos pagamentos à Segurança Social

"Isto é um tsunami. Os restaurantes estão todos a fechar. Vamos ver, depois, quantos vão reabrir". A frase é de Condé Pinto, presidente executivo da APHORT, Associação Portuguesa de Hotelaria, Restauração e Turismo, onde ainda não há números do impacto da Covid-19 no sector, mas há a certeza de que "a infeção será grave".

Consciente de que nesta fase a prioridade é a segurança e a saúde das pessoas, o dirigente associativo admite, ao Expresso, que "os encerramentos estão a ser 100% voluntários, em 80% dos casos devido à falta de clientes e em 20% dos casos por pressão direta dos trabalhadores que não querem correr riscos".

As entregas ao domicilio ou à porta podem ser uma alternativa, mas em geral os estabelecimentos de restauração não têm estruturas preparadas para isso, nem vão conseguir cria-las nesta fase, pelo que a única alternativa é o encerramento.

E como há sempre salários a pagar e "todos sabem que, apoios à parte, numa primeira fase são mesmo as empresas a ter de enfrentar e resolver os problemas", a APHORT considera que a prioridade na ação do Governo deveria ser a de adiar os pagamentos à Segurança Social. "Adiar, não perdoar", sublinha Condé Pinto, sugerindo como ponto de partida um prolongamento de prazos por 90 dias.

É que a APHORT manteve a ligação aos associados durante todo o fim-de-semana, tem recebido telefonemas contínuos de empresários do sector da restauração preocupados com o futuro próximo e percebeu que "em 90% dos telefonemas o foco é sempre o mesmo: como vamos fazer para pagar os salários?", relata.

"Estes 90 dias podiam ser uma bóia de salvação para muitos e permitiam assegurar os salários aos trabalhadores no final do mês e nem representa um custo para o Estado porque seria apenas um adiamento", acrescenta o dirigente associativo do sector, certo de que antes de as empresas "terem acesso a linhas de crédito de milhões de euros, há coisas simples, do dia a dia, que podem ser essenciais e fazer a diferença".