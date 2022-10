Covid-19. Ponto de situação no dia em que Portugal registou a 1ª morte: “Isto é como se fosse uma guerra e numa guerra é preciso disciplina”

Portugal registou esta segunda-feira a primeira morte por covid-19. Trata-se de um homem de 80 anos que estava internado no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, “há já vários dias” e que apresentava outras doenças associadas, revelou a ministra da Saúde, Marta Temido. A pessoa em questão é Mário Veríssimo, antigo massagista do Estrela da Amadora e amigo de Jorge Jesus, confirmou a Tribuna Expresso junto de duas fontes próximas do treinador.

A ministra, que não revelou a identidade da primeira vítima mortal, sublinhou: “Estamos num momento que é como se fosse uma guerra e numa guerra é preciso disciplina”. Este é “um momento de disciplina e comportamentos cívicos”, insistiu. A governante traçou um paralelo entre a situação atual e a vivida pelos ingleses durante os bombardeamentos na II Guerra Mundial: “Os ingleses mantiveram-se a trabalhar durante o blitz”.

Logo após o anúncio da ministra, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, mandou publicar uma nota em que apresentou “os seus sentidos pêsames à família da primeira vítima mortal”. Também o primeiro-ministro, António Costa, manifestou “consternação e pesar”, considerando que este “momento de respeito” deve servir para reforçar a consciência coletiva dos riscos.

Todos os suspeitos submetidos a testes

A diretora-geral da Saúde (DGS), Graça Freitas, confirmou que estão 18 pessoas nos cuidados intensivos e, a propósito da confirmação da primeira morte em Portugal, recordou que a taxa de letalidade do Covid-19 é superior a 2%. Horas antes, a DGS anunciara que irá mudar os procedimentos e, a partir de agora, “todos os doentes com suspeita de Covid-19” passam a ser “submetidos à realização de testes laboratoriais, em qualquer serviço de urgência com capacidade para tal, por prescrição médica, sob validação do chefe de equipa e sem recurso à Linha de Apoio ao Médico”.

O INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde garantiu, por sua vez, que “não existem atualmente dados que confirmem um possível agravamento da infeção por covid-19 com a administração de ibuprofeno ou outros anti-inflamatórios não esteroides”.

Conselho de Estado antecipado em cinco horas

O Presidente da República antecipou a reunião do Conselho de Estado para as 10h de quarta-feira, uma alteração que permite que a proposta de declaração do estado de emergência, caso exista, siga ainda nesse dia para o Parlamento. Já o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, defendeu que o Parlamento, enquanto órgão de soberania, não pode suspender os trabalhos, sobretudo “neste momento de total urgência”.

Se Marcelo declarar o estado de emergência terá de solicitar a autorização ao Parlamento após audição do Governo. A medida deve avançar com o apoio de quase todos os partidos com assento parlamentar. Só o deputado único da Iniciativa Liberal coloca entraves à aprovação da emergência nacional. O CDS não diz que vota contra mas espera que seja mesmo decretada uma quarentena.

O Governo ainda não concluiu o levantamento de todos os ventiladores disponíveis em Portugal, como confirmou ao Expresso fonte oficial do Ministério da Saúde. Este dado contraria o compromisso assumido pela ministra no sábado, quando prometeu terminar a contagem pelo menos dos ventiladores ao serviço dos hospitais públicos.

Ainda esta segunda-feira, o Executivo determinou a suspensão de toda e qualquer atividade de medicina dentária, estomatologia e odontologia, com exceção das situações comprovadamente urgentes e inadiáveis. A decisão, tomada depois de ouvidos a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos Dentistas e o Conselho Ético e Profissional de Odontologia, entra em vigor de imediato e mantém-se durante pelo menos duas semanas, no fim das quais será reavaliada.

A Ordem dos Médicos Veterinários recomendou que as pessoas infetadas com Covid-19 peçam a alguém sem sintomas para cuidar dos animais de companhia ou usem máscara e luvas para o fazer se estiverem sós.

Voos de e para Espanha suspensos

Poucas horas depois de ter admitido a possibilidade, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, confirmou que os voos de e para Espanha vão ser suspensos. O país vizinho junta-se a Itália e à China, cuja suspensão já tinha sido decretada anteriormente. O governante precisou que o controlo de fronteiras entra em vigor às 23h desta segunda-feira e que, a partir dessa hora, a passagem só será possível em nove pontos: Valença, Vilaverde, Quintanilha, Vilar Formoso, Termas de Monfortinho, Marvão, Caia, Vilaverde de Ficalho e Vila Real de Santo António.

E no primeiro dia da suspensão de todas as atividades letivas e não letivas na totalidade das escolas em território nacional, os 3.543 estudantes portugueses no programa Erasmus foram contactados, tendo apenas uma parte optado pelo regresso a Portugal. A informação foi avançada à agência Lusa pelo ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor.

Noutra frente, em resposta aos receios manifestados pelos proprietários das lojas e respetivos trabalhadores, a Sonae Sierra decidiu dar aos lojistas dos 13 centros comerciais que detêm a possibilidade de encerrarem as suas lojas caso não tenham condições para as manter abertas.

Leituras da luz apenas no exterior

A EDP Distribuição anunciou ao Expresso que a partir desta segunda-feira assegura a leitura de contadores apenas para aqueles que estão colocados no exterior das habitações. A elétrica nacional instruiu os seus funcionários e prestadores de serviços a não realizarem as leituras nos casos em que os contadores estejam dentro das habitações.

O Banco de Portugal revelou não haver relatos de obstáculos no atendimento em balcões, apesar de os bancos estarem a restringir o funcionamento nos seus espaços físicos. O supervisor sublinhou, contudo, que a deslocação às agências bancárias deve ser evitada, devendo ser privilegiada a utilização dos canais digitais.

Entretanto, estacionar nas ruas de Lisboa passa a ser gratuito pelo menos até 9 de abril, disponibilizando a autarquia acesso gratuito aos estacionamentos da EMEL a quem tenha dístico de morador.

A Autoeuropa suspendeu a produção por falta de pessoal, não tendo nenhum dos três turnos habituais da maior exportadora de bens sido realizado esta segunda-feira.

E a Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos estimou prejuízos até 250 milhões de euros após o cancelamento de 90% dos eventos previstos pelos seus associados.