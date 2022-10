Covid-19. De Elvas a Badajoz, um deserto sem polícia à vista

Na autoestrada que liga Elvas e Badajoz, na zona da fronteira do rio Caia, não há sinal de postos de controlo da polícia, nem do lado português nem do espanhol.

Apenas o aviso num placard electrónico - já em terras espanholas, e em ambas as direções: “Prohibido viajes no justificados” - faz lembrar que existe uma pandemia mortal e desconhecida em toda a Europa.

Quase não se veem carros ligeiros a circular nos dois sentidos, ao contrário dos camiões de transporte de mercadorias na estrada, que dominam no asfalto.

Um cenário que pode mudar nas próximas 24 horas.

