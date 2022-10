Comissão Europeia oferece €80 milhões para apoiar biofarmacêutica alemã que procura vacina contra novo coronavírus

A Comissão Europeia ofereceu 80 milhões de euros para apoio financeiro à CureVac para tentar desenvolver e produzir uma vacina contra a disseminação do coronavírus na Europa. Um passo em que se tentou opor a Washington.

Segundo um comunicado divulgado esta segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e a comissária para a Inovação, Mariya Gabriel, tiveram uma conversa por videoconferência com a gestão da CureVac, onde também participou o vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, Ambroise Fayolle.

Esse apoio será concedido segundo uma forma de garantia europeia a um empréstimo do BEI.

A União Europeia chegou-se à frente depois de relatos a darem conta de que Donald Trump tentou o acesso exclusivo às vacinas resultantes dos estudos laboratoriais feitos pela CureVac. Aliás, a posição de Bruxelas é tomada depois de a Alemanha se mostrar contra a intenção da administração americana.

A biofarmacêutica desenvolveu uma tecnologia inovadora que, segundo estudos já feitos (ainda que preliminares), mostram que pode responder ao surto de covid-19. “Caso se prove, podem ser produzidas milhões de doses de vacinas a custos baixos nas atuais infraestruturas da CureVac”, indica o comunicado da Comissão Europeia. A estimativa da empresa é que os testes clínicos possam ser lançados em junho de 2020.

“Nesta crise de saúde pública, é da maior importância que apoiemos as principais empresas tecnológicas e de investigação. Estamos determinados a proporcionar à CureVac o financiamento que é necessário para rapidamente desenvolver e produzir a vacina contra o coronavírus. Estou orgulhosa de ter empresas líderes como a CureVac na União Europeia. A sua casa é aqui. Mas as suas vacinas vão beneficiar toda a gente, na Europa e fora dela”, declarou Ursula von der Leyen, no comunicado.