Não vamos voar como dantes: “A situação que resulta do Covid-19 quase não tem precedentes”

Já não é só vergonha, pelos possíveis danos ambientais, agora instalou-se o medo de voar de avião. Não pela fobia das alturas, mas pelo receio de se ficar contaminado no transporte aéreo e nos aeroportos com o novo coronavírus. A indústria da operação turística ainda não sabe avaliar a dimensão exata dos estragos que a epidemia do Covid-19 pode gerar, num ano em que, pelo contrário, se esperavam crescimentos galopantes nas viagens um pouco por todo o mundo.

“A situação que resulta do Covid-19 quase não tem precedentes”, reconheceu Alexandre de Juniac, diretor-geral da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), ao anunciar que as companhias aéreas mundiais podem registar em 2020 perdas de receitas superiores a 113 mil milhões de dólares (o equivalente a 101,1 mil milhões de euros) devido ao impacto do surto do vírus, quando estimavam para o ano aumentos de 4,1%. A aviação está nesta fase a travar a fundo, e só a portuguesa TAP anunciou o corte de 3500 voos até maio, devido à “quebra nas reservas de viagens” verificada nos últimos dias.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.