Estado de alerta dividiu coligação que governa Espanha

A declaração do Estado de Alerta em todo o país, decretada sábado pelo Governo de Espanha ao abrigo da Constituição, gerou discrepâncias políticas relevantes no seio do Executivo e da coligação entre o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) e a frente esquerdista Unidas Podemos (UP) e voltou a revelar tensões territoriais, sobretudo no País Basco e na Catalunha.

Vastos sectores da sociedade não foram convencidos pelas explicações do próprio primeiro-ministro, Pedro Sánchez, numa mensagem solene à nação depois do longuíssimo Conselho de Ministros (sete horas) que aprovou o conjunto de medidas restritivas em todos os âmbitos da vida nacional. O governante adotou uma atitude de firme liderança, que lhe faltara em anteriores intervenções, amparado na extraordinária complexidade do texto legal que deu corpo jurídico ao Estado de Alerta para eliminar a impressão generalizada de divisão no Executivo. Esta não coloca em risco, porém, a coligação PSOE-UP.

Não há, é claro, testemunho direto sobre estas divergências. Os seus protagonistas escudam-se no carácter secreto das reuniões ministeriais para evitar mais explicações, mas há revelações credíveis permitem ao Expresso reconstruir o mapa das diferenças. As mais notáveis referem-se aos aspetos económicos associados às medidas adotadas.

Duas ministras importantes no Governo — a terceira vice-primeira-ministra e titular da pasta de Assuntos Económicos e Transformação Digital, Nadia Calviño, e a das Finanças, María Jesús Montero, também porta-voz do Executivo — exprimiram inquietação sobre as consequências orçamentais e para o crescimento do PIB que poderão advir das disposições complementares do plano de ação para combater a pandemia do coronavírus.

Esta posição contrasta com a que foi manifestada pela maioria dos militantes do PSOE que integram o Governo, partidários da ação direta e do investimento público, ainda que implique um disparo da despesa.

Iglesias marginalizado... e de quarentena

Também Pablo Iglesias, líder da UP e segundo vice-primeiro-ministro, discordou abertamente de Calviño e Montero e advogou um plano de choque imediato para compensar trabalhadores, empresários autónomos e pequenas e médias empresas, já muito afetados pela pandemia. Esta ameaça conduzir ao desemprego, falência ou encerramento incontáveis firmas e empregados, podendo abalar sectores económicos inteiros, como o turismo ou a hotelaria. As discrepâncias adiaram até terça-feira o desenho do conjunto de iniciativas económicas que o Executivo planeia pôr em marcha.

Iglesias também não ficou contente com o nulo papel que lhe foi atribuído na repartição de tarefas para reforçar o comando único da crise. Este ficou a cargo do ministro da Saúde, Salvador Illa, com o apoio dos colegas da Defesa, Interior e Transportes e sob a direção do próprio Sánchez.

Este grupo de governantes terá potestades legais em todo o território nacional, o que causou mal-estar em comunidades autónomas como a Catalunha ou País Basco. O presidente do governo catalão, Quim Torra, afirmou no sábado que o decreto do Estado de Alerta “invade” competências autonómicas. O porta-voz do Executivo basco, Josu Erkoreka, sublinhou que a declaração de Sánchez “recorda” a aplicação de um artigo 155 indireto, em referência ao título constitucional que permite suspender a autonomia das regiões em determinadas circunstancias. O que motiva protestos é, acima de tudo, a colocação sob comando único nacional das forças de segurança autonómicas do País Basco (Ertzaintza) e da Catalunha (Mossos d’Esquadra) e das respetivas polícias municipais.

Direita apoia por imperativo nacional

A oposição política ao Governo de Sánchez também reagiu. Pablo Casado, líder do Partido Popular (centro-direita) tardou apenas um minuto a responder à intervenção televisiva do chefe do Executivo, num discurso que tinha preparado com antecedência. Não se cansou de criticar o Governo “pelo seu improviso e pelos seus vaivéns”.

Casado acusou Sánchez de “não saber estar à altura da exigência do momento” e de ter autorizado “com propósitos políticos” a manifestação feminista do passado domingo, 8 de março, em que provavelmente terão sido infetadas com coronavírus, entre outras, a companheira sentimental de Iglesias e ministra da Igualdade, Irene Montero, e a mulher de Sánchez, Begoña Gómez. O líder do PP prometeu, ainda assim, apoio parlamentar às medidas do Governo

Iglesias também foi alvo de críticas por ter participado em pessoa no Conselho de Ministros de sábado, depois de ter anunciado que entrava em quarentena domiciliária devido ao contágio de Montero. O vice-primeiro-ministro e líder da UP assegurou que o seu teste ao vírus veio negativo e que esteve na reunião ministerial apoiado por médicos.

O partido Cidadãos (Cs, centro-direita liberal), numa evidente reviravolta desde que Inés Arrimadas assumiu a presidência, sucedendo ao dirigente histórico Albert Rivera, ofereceu “apoio sem condições” ao Executivo no plano de luta contra o coronavírus, enquanto o ultradireitista Vox (criticado por ter celebrado o seu congresso nacional no domingo passado, tendo propiciado o contágio dos seus dois principais dirigentes, Santiago Abascal e Javier Ortega Smith), “aplaude” as iniciativas do Governo e promete-lhes “apoio”, frisando que o faz para que Sánchez possa “escapar à miserável chantagem comunista e separatista”, numa menção à UP e aos governos basco e catalão.

Jornais falam de descoordenação

Os meios informativos mais relevantes de circulação nacional tiveram reações díspares à declaração do Estado de Alerta. “El Mundo” critica “a incipiência, lentidão e descoordenação” do Executivo e o seu diretor, Francisco Rosell, pede “um Governo de emergência nacional”. Já o diário monárquico “ABC”, o mais reconhecido da direita, escreve num editorial: “O improviso apoderou-se de um Governo que leva semanas subordinando a sensatez ao improviso mais sistemático”.

A seu ver, o Executivo “esteve mais preocupado com a sua própria imagem do que com a segurança dos espanhóis”. O progressista “El País” abstém-se de qualificar a ação governativa, preferindo apelar à “tarefa coletiva dos cidadãos” no combate à pandemia e mostrar-se partidário de um estímulo à economia nacional com investimento público.

A população espanhola, de início renitente e indisciplinada, parece ter aceitado a gravidade da situação e acata, resignada, o confinamento voluntário e a limitação de movimentos. As cidades espanholas, especialmente as mais povoadas, estão vazias. A sua imagem recorda os mais calorosos dias do verão, em plena época de férias.