Covid-19. Já pode visitar os mais conceituados museus do mundo sem sair de casa

A Google Arts & Culture fez uma parceria com mais de 500 museus e galerias em todo o mundo. Se estiver de quarentena, pode visitar as melhores coleções de arte de sempre sem sair do sofá e de forma gratuita. Desde o museu Van Gogh, em Amesterdão, à Galeria Nacional de Arte, em Londres, mas passando também por algumas das coleções do Museu Calouste Gulbenkian e até mesmo do Museu Coleção Berardo. Alguns têm até “vista de rua”, que permite ao utilizador passear pelo museu da mesma forma que passeia pelas ruas do Google Maps. Pode ver quadros como “A Leiteira”, de Johannes Vermeer, no Rijksmuseum, ou “A Adoração dos Magos”, de Leonardo da Vinci, na Galeria Uffizi, em Florença. Se não souber por onde começar, o Expresso deixa-lhe 15 sugestões:

1. Museu Britânico, Londres

É um bom ponto de partida. Pode começar pela Pedra de Roseta e acabar na famosas Múmias Egípcias. Para além das fotografias, pode fazer um passeio virtual.

2. Museu Guggenheim, Nova Iorque

Pode fazer uma visita virtual à famosa escadaria do Guggenheim. Tem ao seu dispor obras de arte da eras impressionistas, pós-impressionistas, modernas e contemporâneas.

3. Galeria Nacional de Arte, Washington, D.C.

Neste museu poderá ver duas exposições: uma sobre a moda americana desde 1740 até 1895 e outra com várias obras do pintor holandês Johannes Vermeer.

4. Museu d’Orsay, Paris

Este é outro dos museus em que pode fazer uma visita virtual e passar pelas obras de Monet, Cézanne, Gauguin, entre outros.

5. Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa

Foi criado em 1884 e está alojado no Palácio do Alvor há quase 130 anos. O Museu Nacional de Arte Antiga alberga a mais importante coleção pública de arte e tem o maior número de peças consideradas tesouro nacional. Pode visitar quase 40 mil itens, desde quadros, esculturas, bem como obras de arte vindas da Europa, África e do Oriente.

6. Museu Nacional de Arte Moderna e Contemporânea, Seul

É o museu mais popular da Coreia do Sul. São seis andares de arte contemporânea de todo o mundo que pode visitar sem sair do sofá.

7. Museu Pergamon, Berlim

O Museu Pergamon é um dos maiores da Alemanha. Visite artefactos antiquíssimos, como o Altar de Pergamon ou a oitava porta da Babilónia, a Porta de Ishtar.

8. Museu Nacional Soares dos Reis, Porto

O antigo Museu Portuense foi o primeiro museu de arte em Portugal. Foi fundado em 1833, por D. Pedro IV e está atualmente sediado no Palácio das Carrancas. Em 1911, o museu passou a designar-se Museu de Soares dos Reis em homenagem àquele escultor portuense. Grande parte do espólio do escultor faz parte da coleção do Museu. Poderá ser considerada obra mais emblemática a escultura em mármore de nome O desterrado.

9. Rijksmuseum, Amesterdão

O Rijksmuseum contém muitas das obras dos tempos áureos da arte holandesa. Desde Vermeer a Rembrandt.

10. Museu Van Gogh, Amesterdão

Se quiser ver de perto a obra de um dos mais conhecidos pintores do mundo, neste museu de Amesterdão tem mais de 200 quadros, 500 esboços e mais de 750 cartas escritas pelo próprio.

11. Palácio Nacional de Queluz

É um dos grandes exemplos da arquitetura de estilo rococó e neoclássico em Portugal da segunda metade do século XVIII. Foi mandado construir em 1747 por aquele que viria a ser o rei D. Pedro III, casado com a rainha D. Maria I. Inicialmente desenhado para ser residência de verão, o palácio passou a ser a residência oficial da família real desde 1794 até 1807, aquando das invasões napoleónicas.

12. Museu J. Paul Getty, Los Angeles

Este museu na Califórnia tem obras europeias que datam do séc. VIII e é um dos que oferece a possibilidade de visita virtual.

13. Galeria Uffizi, Florença

Esta galeria na cidade de Florença alberga a coleção de arte de uma das famílias mais conhecidas da história da cidade (e de Itália), a família Médici. O arquiteto foi Giorgio Vasari e foi construída em 1560 especificamente para Cosme I de Médici, Grão-Duque da Toscana.

14. Museu de Arte de São Paulo

O Museu de Arte de São Paulo foi o primeiro museu moderno do Brasil. Pode visitá-lo virtualmente.

15. Museu Nacional de Antropologia, Cidade do México

É um museu dedicado à arqueologia e história do México na sua era pré-hispânica. Há 23 salas repletas de artefactos antiquíssimos, alguns da civilização Maya, que pode visitar virtualmente.

Se quiser começar já a sua visita, pode clicar aqui.