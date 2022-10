Covid-19. Espanha deixa passear os cães, mas não os filhos (as regras da quarentena em detalhe)

Se em Portugal o governo declarou o estado de alerta para combater a pandemia Codiv-19, há na Europa já três países que declararam estado de emergência - a fase de medidas de restrição de liberdades mais acentuada. Depois de Itália, este sábado foram França e Espanha, aqui ao lado, a dar ordem para que todos fiquem em casa.

As medidas vão sendo tomadas à medida que os casos de pessoas infectadas e o número de mortes na sequência do Coronavirus avança. Portugal tem 245 infetados e, até este domingo, dois recuperaram, sem que para já tenha existido qualquer morte. O contraste com Espanha, onde o vírus chegou dias antes, é ainda grande: o país vizinho tem 6391 infetados, 517 recuperados e 196 mortes.

O que podem as pessoas fazer em Espanha?

Em Espanha a situação tomou proporções tão alarmantes que obrigou o governo de Pedro Sánchez a subir o grau de alerta durante pelo menos os próximos 15 dias: quarentena obrigatória. Com isso, os espanhóis só podem sair de casa para o estritamente necessário: ir a farmácias comprar medicamentos necessários, ou em caso extremo ao hospital, ou ao médico. As idas aos supermercado também estão muito limitadas, só para comprar alimentos de primeira necessidade.

Mais: os cidadãos espanhóis não podem sair em grupos. Não podem sequer, mesmo que sozinhos, fazer circuitos de corrida ou passeios. Passear o cão é a exceção. Podem fazê-lo, mas não podem levar as crianças a passear, muito menos ao parque, ou um campo desportivo ao ar livre. Está tudo encerrado, como noticia o El Mundo.

A rua deixa de ser por 15 dias, mesmo que deserta, um espaço seguro. Actividades desportivas e sociais nem pensar. Não há teatros abertos, exposições, nem competições ou eventos desportivos. Festas populares ou a celebração da semana Santa ficarão adiadas.

A palavra de ordem é ficar em casa e, se tiver de sair, fazer o que tem a fazer rapidamente e regressar a casa. E nem mesmo a circulação de carro é permitida, a não ser para se poderem deslocar a fazer as compras de primeira necessidade e absolutamente indispensáveis - mas o Governo pode inibir a circulação automóvel a qualquer momento. Convidar um amigo para jantar também não é possível.

As famílias espanholas têm de se restringir ao seu núcleo central. Sem socializar com os amigos ou vizinhos. As visitas sociais estão interditas. E a familiares, só mesmo quando estes sejam dependentes, não consigam deslocar-se sozinhos ou tenham algum tipo de incapacidade. Mesmo assim, e mais uma vez a palavra de ordem é: manter as distâncias e cuidados máximos de higiene.

Os restaurantes, bares e discotecas estão fechados. Com uma exceção, o take away é ainda permitido. Pode ir buscar comida a um estabelecimento mas não pode consumir nada no local.

Já as papelarias, tabacarias, cabeleireiros, oculistas, lojas de ração para animais de estimação, lavagem a seco ou lojas de serviços de informática permanecerão abertas - como refere o El Mundo, permanecem abertas. Mas há recomendações: é uma entrada por saída, o tempo necessário para o que vão fazer. E mais uma vez sem ajuntamentos. A distância de segurança entre as pessoas tem de ser assegurada.

Quanto a eventos como casamentos e batizados e a cerimónias como funerais o número de pessoas está reduzido ao essencial.

Os transportes públicos funcionam mas apenas os essenciais e o número de passageiros será limitado.

E para que todas estas proibições e restrições funcionem sem abusos, o Governo tem um destacamento preparado para controlar a situação. Haverá, segundo também cita o El Mundo e El País, "dispositivos de segurança fixos e móveis", ou seja forças de segurança que farão a vigilância nas "vias e espaços públicos" como nos transportes, em particular a horas que possa haver mais concentração. Tudo para garantir que estão a ser cumpridas as proibições decretadas no último sábado.

As medidas e precauções em Portugal

Portugal não está ainda no mesmo patamar de Espanha e Itália no que diz respeito ás medidas - o Governo admitiu mais medidas restritivas apenas se a evolução do surto o justificar -, mas a sociedade já começou a interiorizar o que deve fazer e algumas empresas também.

O Governo avançou com medidas excecionais para fazer face ao novo cenário de evolução do Coronavirus e não descarta medidas mais radicais. Em Portugal, escolas e universidades fecharam as portas, os eventos com mais de mil pessoas foram proibidos, as discotecas também fecharam e os bares e restaurantes estão a meio gás.

A palavra de ordem é evitar aglomerados seja onde for. Restringir a circulação dos portugueses já é um objetivo. Há medidas que dispensam que se vá tratar de um documento cujo prazo expirou e vários eventos estão a ser cancelados. O apelo foi feito e a sociedade civil começa a interiorizá-lo.

As praias estão a ser vigiadas para evitar que existam grupo de pessoas a socializar de perto sem as necessárias medidas de cautela, distanciamento e abraços fáceis em momentos de descontração.

Nas farmácias, aos balcões dos bancos, nos supermercados, os planos de contingência para travar a contaminação vão surtindo efeito. Vai haver por iniciativa das empresas de vários setores como os da distribuição e financeiro medidas para prevenir aglomerados de pessoas. Os supermercados vão ter horários diferentes, e vão fechar mais cedo, dependendo das localidades, os bancos vão coordenar o atendimento dos seus clientes nos balcões consoante o número de funcionários nas agências. Será um funcionário para cada cliente e enquanto isso os outros esperam fora da sucursal e o apelo ao uso dos canais digitais é cada vez maior. O objetivo é encurtar os riscos de contágios. E nos serviços públicos o apelo é o mesmo. Tratar tudo o que tiver que tratar por telefone ou canais digitais.

As empresas estão a mandar trabalhadores para casa em teletrabalho. O objetivo é também proteger os trabalhadores que estão mais concentrados e podem trabalhar de casa. Os alertas estão dados. Deslocar-se o menos possível, conviver presencialmente o menos possível e fazer o que puder à distância de um clique, por internet. A próxima semana será certamente a semana do teste que poderá com que o Governo avance com medidas mais musculadas.