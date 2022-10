Bruxelas limita exportação de equipamento médico para fora da UE e pede solidariedade entre os 27

A Comissão Europeia adotou este domingo um "regime de autorização de exportação", para limitar a saída de equipamentos de proteção individual produzido na União Europeia para países terceiros. A decisão foi anunciada esta tarde pela presidente da Comissão Europeia.

Numa mensagem gravada e divulgada na rede social Twitter, Ursula von der Leyen explica que este tipo de equipamento só pode "ser exportado para fora do bloco comunitário com a autorização explicita dos governos europeus", numa medida que diz servir para proteger "profissionais de saúde, pacientes" e conter a propagação do vírus.

"Esta é a coisa certa a fazer, porque precisamos desse tipo de equipamento para os nossos sistemas de saúde", argumenta, adiantando ao mesmo tempo que manter este material na UE significa também partilhá-lo entre estados-membros.

"As proibições nacionais de venda de equipamentos para outros estados membros não são boas", diz. "Temos de nos ajudar uns aos outros", continua, lembrando que hoje é Itália que precisa de largas quantidades de "equipamentos médicos", "mas dentro de algumas semanas outros países vão precisar também".

Recentemente, Alemanha, França e República Checa avançaram com restrições à exportação, afetando outros Estados Membros. No entanto, este domingo, o comissário com a pasta do Mercado Interno, Thierry Breton, saudava no Twitter a decisão de Paris e Berlim de "permitir a exportação de equipamento de proteção" para Itália, garantido que vai continuar a acompanhar as necessidade italianas.

Com o regime "de autorização de exportação", Bruxelas tenta aumentar a coordenação entre países e o controlo deste material a nível europeu. As empresas passam a ser obrigadas a pedir autorização ao estado-membro onde estão estabelecidas em vez de decidirem sozinhas a quem vendem — consoante a melhor oferta — o equipamento de proteção individual, seja este originário da UE ou não.

O regulamento aprovado por procedimento de emergência — sem ter de passar pela aprovação do Parlamento Europeu e dos Estados Membros (Conselho) — inclui exceções. Por exemplo, as autoridades competentes poderão autorizar exportações para "responder aos pedidos de assistência dirigidos por países terceiros ou organizações internacionais".

A lista de material que está no regulamento inclui óculos e viseiras de proteção, escudos faciais, equipamento de proteção da boca e do nariz, vestuário de proteção e luvas.

Compra conjunta de kits de teste e ventiladores

A Comissão Europeia anuncia ainda que vai lançar, esta segunda-feira, um procedimento de aquisição conjunta com os Estados Membros, para comprar kits de teste da Covid-19 e também ventiladores.

Noutra frente, Ursula von der Leyen garante que se está trabalhar com a indústria para aumentar a produção de equipamento de proteção individual. Defende, por isso, que é preciso que "os bens continuem a circular sem obstáculos" dentro da UE, para que cheguem onde é preciso, garantindo também que as fábricas que "produzem equipamento médico" recebam também os componentes de que precisam.

A produção de equipamento de proteção individual — nomeadamente, máscaras de proteção respiratória — está concentrada na República Checa, França, Alemanha e Polónia.

(Atualizado às 19h15)