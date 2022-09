Muitos ginásios mantêm-se abertos. Devemos continuar a frequentá-los?

É esperado o encerramento da maioria dos ginásios nos próximos dias, mas muitos espaços mantêm-se abertos. A Associação de Empresas de Ginásios e Academias de Portugal (AGAP) elaborou um plano de contingência para ser implementado por todos os associados, e essas medidas foram já adotadas em vários ginásios. Mas a verdade é que ainda há espaços abertos e a questão que se coloca é se devem ser encerrados — e se nós devemos continuar a frequentá-los.

Ao Expresso, Teresa Leão, investigadora do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, diz que essa avaliação “deve ser feita caso a caso, tendo em conta o risco de contágio”, isto é, se foram detetados casos ou houver suspeitas de casos nesses espaços ou nas áreas geográficos onde eles se localizam. “Se surgir a evidência noutros países, ou mesmo cá, de que os ginásios são locais de transmissão da doença, então o encerramento será uma realidade.”

Ainda assim, é necessária cautela, diz, chamando a atenção para a importância de medidas como “aumentar a distância entre as pessoas, ventilar os vários espaços com atividades físicas, reduzir o número de pessoas na mesma sala, sensibilizar as pessoas doentes ou com sintomas para não irem ao ginásio, e disponibilizar sabão líquido, toalhetes e soluções alcóolicas para desinfetar as mãos”. Isso ajudará a “reduzir o risco”, cabendo também a “cada um de nós fazer uma avaliação individual”.

Opinião diferente tem Alexandre Abrantes, da Escola Nacional de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa. “Não me parece muito ajuizado as pessoas continuarem a frequentar ginásios”, diz ao Expresso. “Devemos evitar frequentar lugares onde estaremos em grande proximidade com outras pessoas, como é o caso dos ginásios. São muitas pessoas a utilizar as mesmas superfícies, nomeadamente as máquinas, que podem ou não ser limpas. A transmissão é fácil”. As palavras-chave, para o especialista, são “distanciamento social”. “Quanto menos pessoas tivermos de contactar, melhor”.

Medidas para piscinas e ‘jacuzzis’ “podem ser extrapoladas” para ginásios

Ao Expresso, a Direção-Geral da Saúde clarificou que “não existem medidas específicas para ginásios”, apenas “recomendações gerais e os planos de contingência adotados pelos mesmos”. A AGAP emitiu esta sexta-feira um comunicado em que informa sobre a elaboração de um plano de contingência para ser implementado por todos os seus associados, tendo sido adotadas “todas as medidas de higienização e desinfeção”.

As medidas de prevenção que constam do plano incluem “lavar as mãos com frequência” “limpar e desinfetar sistematicamente os locais facilmente acessíveis às mãos, nomeadamente o equipamento utilizado no ginásio e o material disponível nos estúdios para as aulas em grupo”. “Todas as zonas comuns devem ser desinfetadas pelo menos de hora a hora”, estabelece ainda o plano, devendo ser também desinfetadas “zonas onde as pessoas colocam as mãos”, como “maçanetas, teclados e torniquetes de entradas”, entre outras superfícies. A posição da AGAP é a de que todos os ginásios deveriam ser encerrados, tendo a associação pedido à tutela “mais orientações”, uma vez que o Governo aconselhou apenas, na quinta-feira, “a limitação de frequência de utentes nos clubes de fitness e ginásio”.

Teresa Leão chama a atenção para a importância dessas medidas e afirma que, embora não haja orientações específicas para os ginásios, as recomendações da DGS para piscinas e ‘jacuzzis’ “podem ser extrapoladas” para esses espaços. “O perigo destes locais é que são usados por um grande número de pessoas, e estas pessoas podem estar infetadas”. Assim, e tendo em conta que o “modo de transmissão mais frequente da Covid-19 é através da tosse ou espirros”, é necessário garantir “frequentemente a higienização das superfícies, através de uma limpeza que já irá permitir remover uma grande parte dos microorganismos que existem”.

A desinfeção das superfícies “com soluções alcoólicas e lixívia” também é importante. “As pessoas que vão ao ginásio devem evitar fazê-lo em momentos de grande afluência. Não devem tocar em superfícies potencialmente contaminadas nem levar as mãos ao rosto se estas não estiverem lavadas”. No caso das aulas de pilates, por exemplo, “os tapetes devem ser frequentemente higienizados e, idealmente, cada utilizador leva o seu tapete de casa”, diz Teresa Leão, especificando também o caso das piscinas. “Em termos de evidência, as recomendações da DGS relativamente à quantidade de cloro que deve existir nas piscinas são suficientes para inativar o vírus”, não sendo assim motivo de grande preocupação.

Ainda assim, “todas as superfícies de acesso à piscina devem ser higienizadas tal como as dos ginásios”. Sublinha que as pessoas, apesar do isolamento social a que foram aconselhadas, “devem continuar a fazer exercício físico e exercícios que potenciam a função respiratória”. Correr ao ar livre “é uma boa hipótese”, podendo também ser feitos exercícios em casa, no quarto. “Pessoas que estão mais bem preparadas em termos cardiovasculares são as que têm melhor resposta à doença, sendo afetadas mas de uma forma menos grave.”

Deteção de casos levam a encerramento de alguns ginásios

Ao Expresso, José Carlos Reis, presidente da AGAP, adiantara que “já há Câmaras Municipais que mandaram fechar ginásios, como por exemplo Torres Vedras”. O governo dos Açores também fechou todas as instalações desportivas, incluindo ginásios. Os ginásios onde foram detetados casos de infeção ou de suspeita de infeção foram encerrados entretanto, como é o caso do ginásio Breathe Sport Fitness, no Porto, e de outro em Vizela. Também há outros espaços no Porto que fecharam as portas, por decisão meramente preventiva, assim como o Ginásio Clube Português e duas unidades do The Code, em Lisboa.

O Fitness Hut divulgou o caso de um teste positivo num dos clientes do ginásio, que o frequentou até à passada terça-feira, 10 de março. Por esse motivo, o espaço em causa, na Avenida Alexandre Herculano, em Lisboa, encontra-se agora encerrado. O Fitness Hut tem outra unidade fechada, em Carcavelos, mas esta por estar integrada no campus da Nova School of Business & Economics, que, como todas as universidades, fechou por decreto do governo. Também o grupo Solinca anunciou, entretanto, o encerramento dos seus espaços, num breve comunicado publicado na sua página no Facebook.