Covid-19. Como os 27 países da Europa estão a fechar tudo (a ritmos diferentes)

A Europa é neste momento o epicentro da pandemia. O jornal online "Politico" fez um guia exaustivo sobre as medidas que estão a ser tomadas pelos países europeus para enfrentar a Covid-19. Portugal, que faz parte deste ranking, é um dos países que já implementou medidas excecionais e se encontra em estado de alerta: as escolas e universidades estão fechadas e os eventos em recinto coberto com mais de mil pessoas proibidos. Mas se a doença se descontrolar é provável que o Governo avance com medidas ainda mais restritivas. Veja o que se passa na Europa, país a país:

Itália

O segundo país do mundo mais afetado pela doença, a seguir à China, tem todas as escolas, universidades, lojas e restaurantes encerrados até pelo menos 3 de abril, com exceção de supermercados e farmácias. E as pessoas só podem sair de casa por motivos considerados de primeira necessidade. Qualquer pessoa que queira viajar de uma cidade para a outra tem de ter um formulário preenchido sobre as razões da viagem. Qualquer informação falsa fornecida às autoridades é considerada crime. Grandes eventos como espetáculos e jogos de futebol estão suspensos. O grau de pânico entre a população é considerado pelo "Político" de elevado.

Espanha

Todos os espanhóis ficaram com os movimentos restringidos ao serem obrigados a ficar em casa por causa da Covid-19. Uma decisão deste sábado do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Tal como em Itália, só podem sair de casa se forem comprar produtos de primeira necessidade, medicamentos numa farmácia ou se precisarem de ir a um hospital. O país vive em estado de alarme pela segunda vez na democracia. E foram mobilizadas todas as polícias e forças armadas. Todos os voos de e para Itália foram cancelados e milhares de passageiros ficaram presos em aeroportos de Madrid e Barcelona depois de alguns países fecharem as portas a pessoas oriundas de voos de Espanha. Todas as regiões espanholas fecharam escolas e universidades, tendo quase dez milhões de estudantes ficado em casa durante duas semanas. O grau de pânico é maior nas áreas afetadas como Madrid, onde as pessoas fazem filas em supermercados.

França

É outro dos países com mais casos. As cirurgias não urgentes foram adiadas, de modo a dar prioridade aos doentes com o novo coronavírus. As pessoas que chegam dos cinco países mais afetados são colocadas de quarentena. Os voos da Air France de e para Itália foram suspensos até 3 de abril. Escolas, universidades e jardins infantis foram encerrados e as visitas a leres suspenso. Eventos com mais de mil pessoas, como a maratona de Paris, foram proibidos. Já os transportes públicos continuam a funcionar. O Governo decidiu ajudar as grandes empresas, adiando o pagamento de impostos. O grau de receio entre a população é ligeiramente inferior aos de Itália e Espanha.

Alemanha

Foi intensificado o controlo nas fronteiras desde terça-feira. As viagens para os países mais afetados foram desaconselhadas pelo Governo. Alguns dos estados mais afetados decidiram encerrar as escolas e proibir espetáculos com mais de mil pessoas. Muitos dos eventos desportivos continuam a decorrer mas à porta fechada. Esta sexta-feira, o Governo anunciou que vai dar crédito ilimitado às empresas, injetando 50 mil milhões de euros na economia. A Proteção Civil tem um guia, já anterior à Covid-19, sobre stock de alimentos, sugerindo que os alemães devem guardar alimentos como pão, batatas ou nozes. Também sugere o armazenamento de 20 litros de líquidos por pessoa, de preferência engarrafados. O país também permite que os camiões circulem nas estradas alemãs aos domingos. O nível de pânico é elevado, apesar de poucas mortes registadas em comparação com o número de infetados.

Dinamarca

O Governo pressionou os hospitais e lares a impor medidas restritivas no que respeita a visitas. Desaconselhou as visitas a Itália, Irão, Coreia do Sul ou China. E aos que regressam dessas regiões devem ficar em quarentena durante 14 dias. Os voos para Itália e algumas regiões da China foram suspensos até ao final de abril. As escolas estão encerradas durante duas semanas e os eventos com mais de 100 participantes cancelados. Foram injetados pelo Governo 13 mil milhões de euros para as empresas. Os uso dos transportes públicos deve ser limitado. O nível de alerta da população é relativamente baixo.

Países Baixos

O Governo aconselhou a população a ficar fechada em casa para evitar contactos sociais e a implementar o teletrabalho. Pediu também para as pessoas não apertarem as mãos nos cumprimentos. A KLM e a Transavia cancelaram os voos para Itália. As escolas primárias e secundárias continuam abertas e nas universidades os professores são aconselhados a dar aulas online em turmas com mais de 100 alunos. Os eventos com mais de cem pessoas foram cancelados bem como museus e teatros. Vão ser ajudados empresários com problemas financeiros bem como pequenas empresas. O nível de preocupação da população é semelhante ao dos alemães.

Reino Unido

As pessoas que têm sintomas são aconselhadas a ficarem em casa durante sete dias. Numa fase posterior do plano de emergência, quando se der o pico da Covid-19, as pessoas mais idosas e vulneráveis serão aconselhadas a isolar-se durante várias semanas. As escolas só encerram se houver alunos ou professores infetados. Mas dois casos já foram confirmados nas universidades de Oxford e de Bournemouth mas as instituições continuaram abertas. Não foram cancelados eventos desportivos mas muitos deles disputam-se à porta fechada. E o Governo tem feito esforços para não encerrar os espetáculos ao vivo. Foram injetados 12 mil milhões de libras e corte de impostos para mitigar o efeito do novo coronavírus. O nível de alerta entre a população é médio, sensivelmente igual ao dos alemães e dos Países Baixos.

Bélgica

Nem todos os turistas que regressaram de férias em Itália foram colocados de quarentena. Os voos para aquele país foram entretanto cancelados. Todas as escolas foram encerradas mas darão apoio aos filhos de país que trabalhem no setor da saúde. Todas as atividades recreativas foram canceladas, tal como restaurantes e bares. Lojas consideradas "não essenciais" têm de ser encerradas no fim de semana. A população é aconselhada a trabalhar de casa e os mais velhos a não sair de casa. É pedido para se evitar andar de transportes públicos na hora de ponta. O nível de pânico é um pouco mais elevado do que o dos vizinhos dos Países Baixos.

Áustria

Os austríacos são autorizados a regressar de Itália mas são obrigados a fazer duas semanas de quarentena. Todos os que entram na fronteira entre Itália e Áustria são obrigados a mostrar um certificado de saúde. As visitas nos hospitais foram proibidas. Os estudantes com mais de 14 anos são têm de estudar em casa com aulas online. Os mais novos podem ficar em casa ou ir para a escola. As universidades foram suspensas. Espetáculos ao ar livre com mais de 500 participantes foram banidos, os cobertos não podem ter mais de cem pessoas. Casas de ópera, cinemas e teatros fechados. O nível de alerta da população é relativamente alto.

Grécia

Governo fez um reforço de duas mil pessoas no sistema nacional de saúde. Os voos para o norte de Itália foram suspensos. As escolas e universidade foram encerradas durante duas semanas. Eventos com mais de mil pessoas foram suspensos. Ginásios, discotecas, teatros, cinemas estão fechados durante quinze dias. A violação das medidas de contenção ao vírus serão declaradas com um crime. Os deveres com o fisco e segurança social das empresas prejudicadas com as medidas ficaram suspensos. O setor público adoptou medidas de trabalho flexíveis, como o tele-trabalho ou as videoconferências. Os tribunais também suspenderam as sessões de julgamento. As igrejas permanecem abertas. Há alguma preocupação visível entre a população.

República Checa

O Governo declarou o Estado de Emergência durante trinta dias. As pessoas que tiveram contactos com doentes ficam de quarentena. As fronteiras foram encerradas e barradas as pessoas que venham de quinze países de risco. Os cidadãos checos também não podem viajar para esses mesmos países. As escolas estão encerradas e os eventos com mais de trinta participantes proibidos. Os restaurantes têm de encerrar entre as 20h e as 6 da manhã. Ginásios, piscinas, discotecas, bares ou livrarias estão encerrados. O nível de alerta entre a população é elevado.

Eslovénia

Os pais não podem estar presentes nos nascimentos dos filhos nas maternidades. E os visitantes não podem entrar em hospitais. As estradas e caminhos de ferro de e para Itália estão encerrados. E existem vários pontos de controlo na fronteira. Os estrangeiros com temperaturas acima dos 37.5 graus celcius não podem entrar no país. As escolas estão encerradas e os eventos com mais de cem pessoas (recintos fechados) e 500 pessoas (ar livre) são proibidos. Grau de preocupação é elevado no país.

Roménia

Mais de 1450 pessoas estão em quarentena e 13 mil em auto-isolamento. Os voos com Itália foram suspensos durante quinze dias. Todas as escolas estão fechadas. Espetáculos ao ar livre com mais de mil pessoas cancelados. Os jogos de futebol foram adiados. A polícia faz escolta de todas as pessoas que chegam de Itália. O alerta é elevado entre a população.

Hungria

A polícia está a garantir a quarentena no principal hospital de Budapeste. Há 65 pessoas de quarentena. Os húngaros que regressaram de uma viagem recente não podem doar sangue. Há postos de controlo fronteiriço com a Áustria e a Eslovénia. Pessoas provenientes de Itália não entram no país. Os pedidos de asilo foram cancelados a pretexto da Covid-19. E os estrangeiros que não sigam as instruções das autoridades correm o risco de ser deportados. Já os húngaros que venham de Itália são instruídos a fazer quarentena. As universidades estão encerradas e as visitas de estudo ao estrangeiro proibidas. O nível de alerta é elevado entre a população.

Eslováquia

Tal como a República Checa, a Eslováquia fechou as fronteiras e declarou o estado de Emergência. As pessoas que regressem dos países afetados e não façam quarentena podem ter de pagar uma multa de 1650 euros. Os três principais aeroportos estão encerrados durante quinze dias. As escolas estão fechadas durante duas semanas. E os eventos desportivos suspensos pelo mesmo período. Os centros comerciais estão encerrados aos fins de semana, só estando abertos supermercados e farmácias. O nível de alerta entre a população é elevado.

O mesmo se passa em países como a Irlanda, Polónia e Roménia, alvo de medidas restritivas para conter o vírus. Já a Suécia, Finlândia, Luxemburgo, Croácia e Estónia têm níveis de alerta mais baixos, alguns por terem poucos casos de pessoas infetadas, outros por se situarem longe dos países mais afetados.