Açores e Madeira pressionam António Costa a fechar fronteiras

Vasco Cordeiro, presidente do Governo Regional dos Açores, Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, estão a pressionar o Governo central a fechar fronteiras. Para já, os dois arquipélagos tomaram uma decisão drástica: todos os que aterrarem naqueles territórios terão de ficar impreterivelmente de quarentena.

Numa carta enviada a António Costa, Vasco Cordeiro, eleito pelo PS, pediu a suspensão “urgente” de todos os voos do exterior do arquipélago, incluindo do território nacional, devido ao surto de Covid-19, "com exceção do transporte de carga e casos de força maior, desde que autorizados pela competente Autoridade de Saúde”, revelou o executivo, em comunicado de imprensa.

“É necessário tomar todas as medidas possíveis, antes do surgimento de qualquer caso positivo na Região, o que ainda não aconteceu até ao momento em que lhe faço esse pedido, de forma a preservar ao máximo possível a capacidade de resposta do Serviço Regional de Saúde dos Açores”, sublinhou o presidente do Governo Regional.

Já Miguel Albuquerque, em conferência de imprensa, criticou a hesitação do Governo central.“ A Madeira não pode estar à espera do Governo da República”.

O objetivo das autoridades madeirenses é agora impedir aterragem de voos provenientes de países que estão em situação mais problemática. “Vamos decretar quarentena e isolamento social obrigatórios a qualquer passageiros que desembarque nos aeroportos do Porto Santo e da Madeira-Cristiano Ronaldo”, declarou, sublinhando: “Isto é para cumprir.”

Governo desaconselha viagens

Num comunicado enviado às redações, o Governo central apela para que todos os residentes em Portugal Continental não se desloquem até aos Açores e à Madeira.

"Os governos regionais dos Açores e da Madeira decretaram a colocação, em quarentena, de todos os passageiros chegados aos aeroportos das duas regiões autónomas. A decisão abrange todos os passageiros, independentemente de terem qualquer registo de sintomas ou contactos com pessoas infetadas. Nesse contexto, o Governo da República desaconselha fortemente os cidadãos nacionais não residentes naqueles arquipélagos a voarem para as regiões autónomas, dado não ser possível assegurar depois a sua evacuação durante o período de quarentena", pode ler-se no comunicado.