Zona euro vai flexibilizar regras orçamentais para lutar contra o coronavírus

Os ministros das Finanças da zona euro vão acordar um conjunto de medidas para combater o impacto económico provocado pelo surto de novo coronavírus que assola a Europa e o mundo. Para isso, é necessário “flexibilizar totalmente” as regras orçamentais de modo a permitir o aumento da despesa, diz o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, ao “Financial Times”.

O também ministro das Finanças português considera que uma ação concertada europeia é essencial para complementar as medidas nacionais - e que a UE estará em ‘maus lençóis’ se não o fizer. E espera que os Estados-membros adotem medidas fiscais conjuntas que totalizem mais do que os 27 mil milhões de euros que dizem respeito às medidas já anunciadas pelos Governos da zona euro até à data, segundo revelou esta quinta-feira Christine Lagarde.

A presidente do Banco Central Europeu (BCE) desafiou também os ministros das Finanças da zona euro a implementarem “uma resposta fiscal coletiva e ambiciosa” para combater a crise provocada pela Covid-19.

Centeno espera que os Estados-membros apoiem um conjunto de medidas na reunião dos ministros das Finanças da zona euro na segunda-feira, um encontro que será um momento-chave na resposta da Europa a esta pandemia.

Apoios à saúde e à proteção civil, às famílias e trabalhadores (através de subsídio de desemprego, compensações por menos horas de trabalho, entre outras) e às empresas que se deparam com falta de liquidez (através do diferimento de impostos e outras medidas) são as três áreas sobre as quais os países europeus deverão discutir na segunda-feira.

“O que temos em mãos é ainda uma crise de saúde e seria totalmente irresponsável da nossa parte e até negligente deixar que a situação se transformasse numa crise de confiança, por causa da inação”, sublinhou o presidente do Eurogrupo. “Isso exige uma resposta política poderosa dos ministros das Finanças e dos bancos centrais.”

Esta sexta-feira, também a Comissão Europeia vai apresentar as medidas orçamentais e outras propostas políticas que irá permitir, nas quais se incluem auxílios estatais acelerados para apoiar negócios asfixiados pelo coronavírus.

Recorde-se que esta madrugada o Governo português declarou “estado de alerta” para “garantir o estado de prontidão do Serviço Nacional de Saúde”, incluindo a implementação de um pacote de 30 medidas de carácter excecional