Sectores. Quem ganha e quem perde com o surto de novo coronavírus

Os dias de hoje não estão fáceis para a economia portuguesa. Em pleno surto de um novo coronavírus, que provoca a doença conhecida como Covid-19, intensificam-se as medidas de prevenção e de contenção do surto. Esta madrugada o Governo português anunciou que o país está em “estado de alerta”, em conjunto com uma série de medidas com vista a controlar o surto.Creches, escolas e universidades estarão encerradas até, pelo menos, 9 de abril. Bares noturnos e discotecas vão ser obrigados a fechar portas. E, ainda que restaurantes, centros comerciais e transportes públicos continuem em funcionamento, a frequência dos dois últimos vai ser limitada. Já para não falar dos cidadãos que se encontram em quarentena, por terem contraído o vírus, ou das famílias que adotam preventivamente um estado de isolamento social.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler