Idosos isolados em casa. Saiba que medidas tomar

Se é idoso, tem de tomar medidas para se proteger de possíveis focos de contágio. Permaneça em casa e:

Mantenha as rotinas domésticas

Levante-se à hora habitual, vista-se e faça as refeições a horas. Tenha uma alimentação equilibrada, beba muita água e faça algum exercício entre paredes - caminhe entre as divisões, levante-se do sofá várias vezes ao dia e realize exercícios simples. O isolamento não irá durar para sempre, mas é importante que neste momento se mantenha afastado de possíveis focos de contágio.

Informe-se sobre a nova estirpe de coronavírus

Procure estar a par das notícias, mas limite a sua exposição ao fluxo mediático, de forma a evitar situações de alguma ansiedade e mesmo pânico.

Tome a medicação

Redobre o cuidado com a sua saúde e caso esteja a tomar medicamentos não falhe essa rotina.

Peça ajuda

Numa altura como esta é importante que fale sobre este assunto com a família e a comunidade à sua volta. Se precisar de ajuda com alimentação, idas à farmácia, higiene, peça ajuda.

Esteja atento a sintomas como febre, tosse e dores de cabeça

Sente que a sua saúde sofreu alterações nos últimos dias? Tem sintomas de gripe, como tosse, espirros, febre, dores musculares ou dores de cabeça? Ligue para o 808 24 24 24 e terá a opinião de um profissional de Saúde.

Ligue para a família e amigos

Para combater a solidão e o tédio de estar fechado em casa, telefone para amigos e família. Tome a iniciativa e procure o contacto com o seu círculo de amigos e conhecidos. É uma das melhores formas de reduzir a ansiedade e a solidão.

Pensamento positivo

É natural que uma situação de isolamento leve a estados de espírito mais depressivos, mas tente pensar positivo. Esta não é a primeira situação difícil da sua vida, irá aprender a lidar com ela. Faça o que mais gosta em casa, veja os seus programas preferidos, aproveite este tempo para explorar melhor o seu telemóvel e aprender a lidar com as novas tecnologias. Se tiver dificuldades em dormir e/ou comer, e incapacidade para realizar as atividades do dia-a-dia, ligue para 808 24 24 24

Se é familiar de idosos em isolamento:

Telefonemas regulares

Ligue-lhes com frequência e encoraje essas pessoas a ligar também. Mostre-se interessado e disponível para falar.

Rede de apoio

Mobilize pessoas próximas que possam telefonar. Em momentos como este é importante para os mais velhos sentirem que os outros se preocupam

Ensine a usar um telemóvel

Perca algum tempo a ensinar como usar telemóveis e fazer videochamadas. Em isolamento é importante a pessoa de terceira idade sentir-se acompanhada e esclarecida. Arranje condições para que ela tenha tecnologia e bons meios de comunicação com o exterior

Vigilância redobrada

Estabeleça contactos regulares por telefone, esteja atento a novos sintomas, vigie a toma de medicação prescrita, sugira atividades que o idoso possa fazer em casa. Se possível, atribua-lhe tarefas domésticas que o possam fazer sentir útil

Zero visitas

Suspenda temporariamente as visitas a habitações, lares ou instituições onde residam cidadãos seniores. Como neste momento Portugal está em estado de alerta e já existem mais de cem casos de infeção, o risco de ser portador de Covid-19 é alto. Da mesma forma, evite o contacto presencial entre crianças e idosos. Dada a sua vulnerabilidade, esta medida é essencial para protegê-los.

Paciência XXL

Numa situação de isolamento é natural que surjam muitos medos, dúvidas, ansiedade, depressão e até raiva contra os mais próximos e a comunidade de forma geral. É importante que mantenha a calma e procure redobrar a paciência com os mais velhos. Tire tempo para si e fale com a sua rede familiar e de amizade.