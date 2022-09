Fronteiras mais apertadas e outras encerradas: a sugestão de Macron à União Europeia

O Presidente francês sugeriu à presidente da Comissão Europeia que a União Europeia reforce os controlos nas fronteiras do Espaço Schengen e que eventualmente proiba o acesso aos países mais afetados, conta o “El Mundo”. Emmanuele Macron sugeriu as medidas restritivas num telefonema com Ursula von der Leyen.

De acordo com o jornal francês “Le Monde”, Dinamarca, Polónia, República Checa e Ucrânia fecharam as fronteiras a estrangeiros. Na quinta-feira, a Áustria já fechara a fronteira com a Itália, o grande foco da pandemia.

O "Le Figaro" deu conta, perto do fim da tarde, do novo balanço em França: 3661 doentes com Covid-19 (154 em estado grave) e 79 mortos.

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, admitiu esta tarde que a propagação do vírus acelerou, principalmente em certas regiões, e pediu contenção nos contactos, apelando ao respeito pelo distanciamento social.

Na próxima segunda-feira haverá uma reunião do G7, via videochamada, para alinhar a resposta perante o avanço e aceleramento do coronavírus.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse esta sexta-feira que a Europa passou a ser o centro da epidemia do coronavírus, oriundo de Wuhan, na província de Hubei, na China. “Estão a ser reportados mais [novos] casos diariamente do que foram reportados na China no ponto máximo da sua epidemia", explicou Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Já o diretor executivo da OMS alertou que a lentidão e inatividade são inimigos. "Estamos a tentar identificar as maiores lições desta doença para não cometermos os erros que já se cometeram", disse Michael J. Ryan, aqui citado pelo "El País". "A lentidão, a paralisia, são inimigos para lutar contra esta doença. Temos de atuar."