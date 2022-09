Do isolamento dos infetados até à criação de cordões sanitários. A importância do confinamento social

Reduzir a possibilidade de contágio, travando a progressão da pandemia, e salvaguardar a capacidade de resposta dos serviços de saúde. Estes são os objetivos máximos das medidas de isolamento social, um conjunto de práticas cuja importância é detalhada num documento emitido pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (com a sigla ECDC, no original). O cancelamento de eventos com grande concentração de pessoas e o estabelecimento de cordões sanitários são duas dessas medidas.

Face a uma nova doença, em rápida evolução, e ainda com várias interrogações sem resposta, o ECDC sublinha a necessidade de os diferentes países agirem em conformidade com as recomendações da Organização Mundial da Saúde, tendo como “máxima prioridade” conter a propagação do novo coronavírus.

A primeira das medidas elencadas é o óbvio isolamento das pessoas com infeção confirmada, cuja situação pode obrigar ao internamento ou requerer o auto-isolamento em casa.

Mas desde a quarentena para as pessoas que mantiveram contacto com indivíduos infetados até à criação de cordões sanitários, isolando todo um edifício ou área residencial, a lista é extensa.

Incertezas justificam maiores cautelas

Festivais de música, teatros, conferências, acontecimentos desportivos... Além do cancelamento de eventos que reúnam alargado número de pessoas, atendendo também à natureza do local (mais ou menos confinado), o ECDC alarga as recomendações para que sejam tomadas medidas de distanciamento social nos locais de trabalho, implicando estas a suspensão de reuniões, o cancelamento de viagens não estritamente necessárias e a opção pelo teletrabalho.

Este organismo recorda que sobre a Covid-19 há muito por saber, como o papel das crianças na transmissão, o modo preciso de contágio ou perceber se a sazonalidade tem alguma relevância na manifestação do novo vírus. Incertezas que aumentam a necessidade de restringir os contactos sociais, alargando a cautela a vários domínios, como o encerramento de escolas e a aplicação de medidas especiais em relação a populações específicas. Cabem neste capítulo as medidas que considerem as prisões, lares de idosos ou as pessoas em situação de sem-abrigo, por exemplo.