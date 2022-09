Covid-19. Guia de sobrevivência para quem vai ficar em casa (24 horas/dia por tempo indeterminado)

O que é que une Paulo, um professor de 47 anos do Norte de Portugal, e Diener, jogadora de basketball profissional italiana? Os dois ficaram em casa há dias, por força da crise do coronavírus. Este distanciamento social é sinónimo de casa, 24 horas por dia. Sozinho ou em família - sem sabermos exactamente por quanto tempo. Nos próximos dias, muitos mais portugueses estarão na mesma situação, ou em isolamento aconselhado pelo Governo, pelas empresas ou por recomendação dos organismos de saúde.

É preciso "força mental", dizia Paulo (nome fictício) ao Expresso. "Às vezes fica um bocadinho de loucos cá em casa", corrobora a italiana ao The Guardian, numa reportagem publicada hoje. Mas há maneiras de ajudar a viver estes dias diferentes. O que se segue é um pequeno guião prático, que cada um pode adaptar à sua medida.

Comida

Estar em casa é sinónimo de novos desafios. E não vale a pena esconder que um deles será ter imaginação suficiente para criar novos pratos para cada refeição. Precisa de ajuda especializada? O Expresso leva José Avillez a sua casa com 12 vídeos para aprender tudo sobre cozinha.

É natural que precise de ingredientes e estes são os principais supermercados em que é possível fazer compras à distância, com entregas em casa. El Corte Inglés, Apolónia, Continente, Auchan, Pingo Doce (através do Mercadão), Intermarché e E.Leclerc rapidamente serão os seus melhores amigos. Os que preferem opções mais saudáveis têm à sua disposição o Celeiro, Go Natural e Biomercado. (A Mercadona não faz entregas ao domicílio em Portugal).

Se a ideia for encomendar comida pronta, estas são as principais aplicações que vai querer ter se tiver de ficar em casa nos próximos dias.Takeaway.com, Glovo e Uber Eats são incontornáveis, tal como o NoMenu. Se preferir cadeias de fast-food (cuidado com a linha e a saúde), a Pizza Hut, a Domino's Pizza ou o Burger King também têm apps dedicadas às encomendas. O Boa Cama Boa Mesa sugere ainda oito restaurantes que entregam ao domicílio.

Medicamentos

Se for doente crónico e tomar medicação diária, por exemplo para a hipertensão ou diabetes, certifique-se de que tem em casa os fármacos de que precisa em quantidade suficiente para, pelo menos, um mês.

Em relação ao novo coronavírus, não existe tratamento para a doença, mas apenas para o alívio dos sintomas, como a febre, cefaleias ou dores musculares. Neste sentido, é importante ter em casa medicamentos para baixar a febre (por exemplo paracetamol), anti-inflamatórios e pastilhas para a garganta. Verifique ainda se tem um termómetro a funcionar - ele será fundamental para medir riscos nos próximos dias.

Ao seu dispor tem também algumas farmácias com entregas em casa. São disso exemplo A Farmácia Online, A Sua Farmácia Online, FarmaHome ou GamaFarma.

Atenção: não leve medicamentos a mais da sua farmácia, eles podem ser importantes para outras pessoas também - e será sempre possível combinar com os farmaceuticos uma entrega em segurança daqui a uns dias.

Crianças todo o tempo

matt cardy/getty

Vai ter de ficar com o seu filho em casa nas próximas semanas? Não desespere. Em casa ou na rua existem vários programas que pode fazer, aproveitando até o bom tempo que vai continuar nos próximos dias. Ir para os jardins mais próximos de casa, de preferência sem recurso a transporte público, jogar à bola, correr ou fazer jogos, andar de bicicleta, skate ou patins são tudo atividades que não comportam riscos.

Quanto aos parques infantis, têm o problema de poder concentrar muitas crianças, com a utilização de escorregas, baloiços e cavalinhos. E as superfícies destes equipamentos podem, pelo menos por umas horas, ser fonte de contaminação. Já a ida a espaços fechados e com grande concentração de pessoas, como centros comerciais por exemplo, será tanto mais de evitar quanto mais casos começarem a surgir no país, lembra Hugo Rodrigues, pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho e autor do blogue Pediatria para Todos.

Em casa, divida o tempo entre os estudos - estando a escola fechada, há muito material pedagógico online e pode rever matérias dadas com a ajuda dos manuais escolares - jogos, legos, puzzles, cartas e leitura. Com a certeza que televisão e videojogos também farão parte da rotina de muitas crianças e adolescentes, mas o tempo dedicado a esta atividade deve ser limitado. De preferência, estabeleça regras e horários.

Mais importante que tudo: aproveite o tempo com eles. Nenhum de vocês se esquecerá mais destes dias.

Exercício

A piscina ou o ginásio que frequenta estão fechados? A equipa com que treinava deixou de aparecer? Em tempos de contenção existem aplicações capazes de o manter em forma. Se estiver em casa, dê uma oportunidade ao Asana Rebel: yoga e fitness ou aposte tudo no Seven (com treinos bastante intensos). Para motivação extra, experimente o Centr, com assinatura do ator Chris Hemsworth.

Se estiver de perfeita saúde, a rua continua a ser um bom local para uma corrida e existem apps especializadas na monitorização dos seus treinos. Adidas Running ou Nike Run Club são boas opções (mesmo sem smartwatch associado=. De bicicleta, experimente o Strava.

Desporto

Esta Covid-19 paralisou a generalidade do mundo desportivo, com várias das principais competições suspensas, adiadas ou com jogos jogados à porta fechada: as ligas portuguesa, espanhola e italiana, alguns jogos da Liga dos Campeões e outros da Liga Europa, a NBA, o circuito ATP, Mundial MotoGP estão afetados. A Fórmula 1, cuja primeira prova se disputaria este fim de semana, na Austrália, irá ser igualmente travada, segundo as últimas notícias.

Portanto, as opções de escolha para o leitor que queira passar tempo ao sofá (matando saudades) são cada vez menores. Ainda assim, deixamos aqui as provas que poderá assistir em direto ao longo desta semana - corremos o risco, obviamente, de tudo isto mudar nas próximas horas.

Sexta-feira, 13

00h00: Grémio - Internacional (Copa Libertadores, SportTV1)

02h00: Rali do México (Mundial de Ralis, SportTV5)

23h00: Buffalo vs. Boston (NHL, SportTv3)

Sábado, 14

12h00: Watford - Leicester (Premier League, SportTV1)

14h00: País de Gales - Escócia (Torneio Seis Nações, SportTV2)

15h00: Manchester City - Burnley (Premier League, SportTV2)

17h00: Konyaspor - Fenerbahçe (Superliga turca, SportTV3)

17h30: Aston Villa - Chelsea (Premier League, SportTV2)

23h00: Rali do México (Mundial de Ralis, SportTV5)

Domingo, 15

05h10: GP da Austrália (Fórmula 1, ElevenSports)

13h00: Trabzonspor - Basaksehir (Superliga turca, SportTV4)

14h00: West Ham - Wolverhampton (Premier League, SportTv2)

16h00: Gatasaray - Besiktas (Superliga turca, SportTV3)

16h30: Tottenham - Manchester United (Premier League, SportTV2)

19h00: Indycar St. Petersburg (Fórmula Indy, SportTV3)

Quarta-feira, 16

20h00: Barcelona - Nápoles (Liga dos Campeões, ElevenSports)

20h00: Bayern - Chelsea (Liga dos Campeões, ElevenSports)

Quinta-feira, 17

17h55: Wolverhampton - Olympiacos (Liga Europa, SIC)

17h55: Getafe - Inter de Milão (Liga Europa, SportTV2)

17h55: Shakhtar - Wolfsburgo (Liga Europa, SportTV5)

17h55: Bayer Leverkusn - Rangers (Liga Europa, SportTV3)

20h00: Copenhaga - Basaksehir (Liga Europa, SportTV5)

20h00: Basileia - Eintracht Frankfurt (Liga Europa, SportTV3)

20h00: Roma - Sevilha (Liga Europa, SportTV2)

20h00: Manchester United - Lansk (Liga Europa, SportTV1)

Séries

Nos últimos dias foram muitas as notícias sobre concertos cancelados, espetáculos adiados e outros eventos culturais com futuro incerto. Não aconteceu só em Portugal, é algo que está a acontecer um pouco por todo o mundo. Mas continua a existir muita cultura para aproveitar também em casa. A começar pelas produções televisivas. Estas são as 20 melhores séries de 2020 para ver em streaming:

Um novo “Messiah” que surge em 2020, Daniel Radcliffe a trabalhar no céu, uma história alternativa de Drácula, uma nova série que junta o realizador de “The End of the F***ing World” aos produtores de “Stranger Things”, novos episódios de uma história do criador de “La Casa de Papel”, David Lynch numa curta-metragem ou o regresso de Spielberg a um projeto dos anos 1980. As últimas novidades do streaming estão aqui.

Não chega? O Expresso criou listas com tudo o que pode usufruir entre quatro paredes:

Para os amantes de literatura há 50 livros para ler em casa, os que preferem a sétima arte têm 50 filmes para ver no sofá, 50 séries (algumas de outros tempos) para ver deitado sem adormecer, 50 álbuns de música clássica obrigatórios para ouvir em casa e 50 álbuns de música pop para escutar sem parar.

Amigos

Quantas vezes pensou, nos últimos tempos, naqueles amigos com quem nunca mais falou? Este é o momento para retomar esses contactos, que no dia a dia acabam por ficar para trás, e restabelecer ligação.

Quem diz amigos, claro, diz familiares. Claro que não será possível, certamente não recomendável, combinar encontros. Mas as tecnologias oferecem agora oportunidades para manter alguma proximidade, com as chamadas vídeo mais fáceis e baratas do que nunca.

Como os dias vão ser longos (e podem ser muitos) faça uma lista. E, já agora, grupos no Whatsapp para trocar experiências e dicas sobre estes dias de distanciamento social.

Trabalho

westend61

Claro que depende das suas circunstâncias, mas haverá muitas pessoas nos próximos dias que terá de trabalhar de casa. Se for o seu caso, esta é uma boa oportunidade: em circunstâncias normais, as empresas tendem a desincentivar trabalho à distância, mas este pode ser o momento para mostrar ao seu chefe que é tão ou mais eficiente em casa do que no posto de trabalho habitual.

Para isso, o segredo é a disciplina, ou seja, o método. Mais um bom computador, com comunicação aberta para os seus colegas. Se tudo correr bem, quando voltarmos ao normal a flexibilidade será bem maior.

Cuidados básicos

Não se esqueça, as visitas são desaconselhadas em situação de pandemia.

Convém, também, manter-se informado sobre a evolução da pandemia (nós, claro, sugerimos que seja por aqui).

De resto, não se esqueça das recomendações mais básicas. Aqui tem um guia para infetados e cuidadores que estejam a lidar com o Covid-19 em casa. Sem riscos.

(Notícia retificada para indicar que a Mercadona não tem entregas ao domicílio em Portugal)