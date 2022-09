Covid-19. Corrida às farmácias: máscaras, desinfetante, antipiréticos e medicação 'crónica' são campeões da procura

As farmácias do Porto e Matosinhos têm registado pelo menos o dobro do afluxo de clientes nos últimos dias. Após uma ronda feita pelo Expresso por algumas farmácias durante esta sexta-feira, o cenário é quase sempre similar: filas que se prolongam até à rua, não só pelo acréscimo de procura, mas também porque as pessoas estão a cumprir as distâncias de aproximação. A inquietação e dúvidas em relação ao novo coranovírus é outra das razões para o acumular de clientes, bem como a preocupação com aprovisionamento de medicamentos.

Na Farmácia Ferreira da Silva no Norteshopping, à hora de almoço, a fila prolongava-se até ao corredor do centro comercial mais frequentado do norte do país, mas esta manhã encontrava-se quase vazio. De acordo com Susana Matos, além do afluxo de clientes ter aumentado consideravelmente nos últimos dias, as filas prolongam-se devido à demora no atendimento. “Por norma, as pessoas fazem muitas perguntas e, principalmente os pacientes com doenças crónicas, tendem a levar medicamentos para mais tempo”, diz a farmacêutica, referindo que há também a preocupação de comprar fármacos de venda não sujeita a receita obrigatória, em especial para a tosse e febre, como o ben-u-ron.

Máscaras e gel desinfetante estão no topo de vendas, confirma ainda Ricardo Gonçalves, da Farmácia Peninsular, também localizada em Matosinhos. Desde o início da semana, o farmacêutico estima que o número de clientes tenha escalado para mais do dobro. Pelas 10 horas, a Peninsular tinha cinco balcões em funcionamento, mais de uma dezena de compradores no interior e outros tantos fora de portas. “Nunca está muita gente dentro da farmácia em simultâneo. Temos mantido um ritmo de entrada de uma pessoa quando sai outra, são mantidas voluntariamente distâncias de cerca de um metro e ninguém se chega ao balcão”, refere Ricardo Gonçalves.

À entrada um aviso: por favor, desinfete as mãos ao entrar e sair da farmácia. E junto ao alerta está disponível um doseador de gel. O hábito é seguido por todos, conforme comprovou o Expresso. Já ao início da tarde, os produtos desinfetantes para venda esgotaram-se na Peninsular, devendo chegar um reforço de stock durante este sábado.

A Farmácia de Matosinhos Sul também apresentava, esta manhã, uma fila de clientes que ia até ao passeio, quase uma dezena no interior, meia dúzia do lado de fora. As distâncias mínimas são mantidas por precaução.

Na Farmácia da Lapa, no centro do Porto, o panorama é semelhante: mais pessoas na busca ao medicamento, sobretudo antipiréticos, analgésicos, medicação de uso prolongado, máscaras e desinfetante, esgotado pelo menos até segunda-feira. Inês Ferreira conta que acalmar os clientes tem sido uma das preocupações dos profissionais: “É visível a angústia de muitas pessoas, colocam muitas questões e tentamos tranquilizá-las, com recomendações para evitarem deslocações, não conviverem fora do núcleo central da família e nada de cumprimentos de contato”.

A farmacêutica revela que se regista ainda uma inusitada procura de vitamina C, que algumas pessoas acreditam que pode precaver o risco de contágio. “Se a intenção é a de reforçar as defesas, comam mais fruta”, aconselha Inês Ferreira.

Na Farmácia Avenida, na Avenida da Boavista, a afluência extra replica-se em filas longas e morosas. À saída, os sacos são invariavelmente volumosos.