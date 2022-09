Covid-19: um cenário de ficção científica

Não há muito tempo, o Covid-19 era uma doença anónima e distante, que infetava e matava pessoas do outro lado do mundo. Era algo a que se assistia com um interesse relativo, e com a convicção que não poderia bater-nos à porta. Hoje, o Covid-19 está no centro das nossas vidas, causa pânico, altera relações e comportamentos, fecha fronteiras, colapsa a economia.

Nenhuma doença se compara ao impacto global do Covid-19. No século XIV (e noutros anteriores e posteriores), a peste dizimou parte da população europeia. Provocou revoltas, o abandono dos campos, e o pânico nas urbes. Mas a peste negra do século XIV não teve qualquer impacto, por exemplo, no continente americano, com o qual a Europa não tinha contacto. Dois séculos depois, a população indígena americana seria vítima das doenças europeias, como a sífilis, trazidas pelos marinheiros, soldados, e primeiros povoadores.

Durante séculos, o homem não tinha qualquer explicação racional para as doenças que o dizimavam. Atribuía-as à ira divina ou dos deuses, ou a caprichos da natureza. Na idade média, os leprosos tinham de se fazer anunciar e estavam circunscritos a espaços limitados, mas ninguém se preocupava com o perigo de contágio vindo de uma pessoa aparentemente saudável. Nada se sabia sobre bactérias, nem sobre vírus, muito menos sobre períodos de incubação, ou portadores saudáveis de doenças. Nestes contextos, a razia era o único cenário possível.

Nem as doenças recentes se comparam ao coronavírus, ou covid-19. Nos anos de 1980, a SIDA causou pânico geral. Mas as pessoas sabiam que, para se protegerem do contágio, tinham que se abster de comportamentos de risco. Não precisavam de ficar em casa, ou recear o espirro do vizinho. Nos anos de 1990, a BSE foi motivo de todas as conversas. Também neste caso, as pessoas sabiam o que fazer, bastava não comer carne de vaca. Os mais precavidos fizeram-no, os outros nem por isso. O caso passou, e hoje quase ninguém se lembra das “vacas loucas”.

O Covid-19 é algo de completamente diferente. Nalguma ficção científica, a humanidade é dizimada por uma nova guerra mundial, ou pelo impacto de um meteorito ou, ainda, por uma epidemia silenciosa e invisível que se espalha pelo planeta. São os novos desafios de uma vida à escala global. Mas a perceção da possibilidade de uma nova guerra mundial é hoje menos elevada que há décadas. Nem Kim Jong-un, “supremo líder” da Coreia do Norte, seria louco suficiente para iniciar uma guerra que, sem dúvida, acabaria também por destrui-lo. A hipótese de colisão de um meteorito é possível, mas tão improvável quanto eu amanhã ganhar o prémio gordo da lotaria. E eis que surge a pandemia, numa época em que o homem pensava ter a natureza sob controlo.

Estamos em plena fase de expansão da doença, e de procurar minorar o seu impacto na humanidade. Mas, também, é importante começar já a reflectir sobre a mesma, e a tirar lições para o futuro. Perceber como os países e líderes reagiram de forma diferente, e o que isso significa. Da disciplina colectiva dos chineses, à organização alemã, passando pela decisão demagógica de Trump, ao encerrar as fronteiras aos europeus continentais, declarando a doença como “estrangeira”. Por sua vez a Coreia do Norte não contabiliza oficialmente qualquer contágio ou baixa, cenário altamente improvável, e que só pode ter saído de mentes distorcidas; e a Rússia de Putin mantém-se discreta, a observar, e a tomar as medidas que entende, sem prestar contas à comunidade internacional, e defendendo os seus interesses sem grande alarido.

A partir do século XIX, a população mundial começou a crescer a um ritmo vertiginoso, depois de séculos de avanços e recuos, devido a fomes, catástrofes naturais, e doenças cíclicas. Hoje, todos os recursos do planeta existem em função do ser humano. Como muitos já disseram e escreveram, se não se tomarem medidas radicais, o atual modelo de consumo desenfreado, junto com uma explosão demográfica contínua vão, a curto prazo, exaurir o planeta, e conduzir a humanidade para um beco sem saída. O covid-19 põe à prova a capacidade humana, sem dúvida extraordinária, mas, também, é mais uma forma de relembrar-nos que o homem é mortal, e que nunca será nenhum Deus.