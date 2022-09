Covid-19 pode afetar divulgação e realização de estatísticas em Portugal

A pandemia da doença Covid-19 poderá afetar a realização e também a divulgação das estatísticas que são feitas em Portugal, assume o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), numa nota enviada às redações e que colocou a abrir o seu site.

“Relativamente ao calendário de divulgação estatística, publicado no Portal das Estatísticas Oficiais, é possível que venham a observar-se alterações”, admitiu o INE esta sexta-feira, 13 de março.

Para a próxima semana, há vários destaques a serem divulgados, como a atividade turística em janeiro - sendo que este é um ramo que tem sido fortemente penalizado, nas últimas semanas, pelo surto de coronavírus.

O instituto presidido por Francisco Lima afirma que está a reorganizar-se para “procurar assegurar a produção estatística oficial”, sendo que, porém, há limitações na realização de futuros inquéritos.

“Nas atuais circunstâncias, o INE decidiu suspender até ao final do mês de abril, com reavaliação da situação até essa data, as entrevistas presenciais, i.e, que envolvem contatos diretos com os cidadãos, devido ao risco para ambos, entrevistadores e respondentes”, concretiza o comunicado, acrescentando que haverá inquéritos por via telefónica e por internet.

Assim sendo, ainda não há certezas sobre até quando poderá haver consequências destas limitações no trabalho estatístico no país. E, havendo alterações na divulgação das estatísticas, a avaliação do impacto do surto, possivelmente divulgada por vários indicadores, poderá sofrer dificuldades.