AEP disponibiliza instalações para situações de emergência hospitalar

"A AEP – Associação Empresarial de Portugal, consciente da grave situação que Portugal está a viver, na sequência da pandemia provocada pelo Coronavírus, decidiu unir esforços e criar um movimento que envolve empresas e a sociedade civil". É assim que a associação anuncia o lançamento do "S.O.S. Coronavírus" e a disponibilização das suas instalações para eventuais situações de emergência hospitalar.

A associação também criou a conta “SOS Coronavírus” (PT50 0010 0000 2582 4570 0124 7) que se destina à angariação de verbas para a aplicação das necessidades de emergência, em articulação com as autoridades oficiais, informa em comunicado.

"Coordenar com o tecido empresarial todas as medidas e capacidades que permitam responder com rapidez e eficácia às situações emergentes decorrentes com a epidemia do Coronavírus" é outra das ações da AEP, que junta a tudo isto um apelo aos portugueses: "reforcem a compra de produtos nacionais, especialmente nesta fase de emergência".