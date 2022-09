Supremo entra em quarentena

O Supremo Tribunal de Justiça vai fechar portas por duas semanas por causa da Covid-19. De acordo com o gabinete do presidente António Piçarra, "em função da necessidade de proteger os cidadãos que contactam com o Supremo Tribunal de Justiça, bem como as pessoas que nele exercem funções, e atentos os últimos desenvolvimentos em matéria de propagação da COVID-2019, o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, no contexto do respetivo plano de contingência, decidiu encerrar as instalações do Supremo Tribunal pelo período de 14 dias, sem prejuízo de ser assegurada a tramitação de processos urgentes, designadamente dos que contendam com a liberdade individual dos cidadãos".

Enquanto presidente do Conselho Superior da Magistratura, o mesmo António Piçarra já tinha dado ordens para que os tribunais de primeira instância reduzissem as diligências ao mínimo possível, nomeadamente em casos que envolvam presos preventivos. A sexta sessão do debate instrutório da Operação Marquês, por exemplo, foi adiada.