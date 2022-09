Hospital S. João suspende toda a atividade clínica não urgente

O Hospital de S. João, no Porto, adotou novas medidas face ao aumento do número de casos de infeção por Covid-19, nomeadamente a medição da temperatura e preenchimento de inquérito epidemiológico de qualquer pessoa que entre nas instalações hospitalares.

O plano de contingência atualizado esta quinta-feira prevê também a “suspensão de toda a atividade clínica não urgente, nomeadamente consultas externas, intervenções cirúrgicas, sessões de hospital de dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica” até 31 de março, devendo apenas “ser realizada atividade programada em casos clinicamente relevantes, cuja suspensão coloque em risco de vida o utente ou existir risco de prejuízo grave por ausência de intervenção”. “Devem ser privilegiadas as consultas não presenciais, sempre que tal for clinicamente adequado.”

Em comunicado enviado às redações, o hospital refere ainda outras mudanças no que diz respeito ao acesso às instalações: a “entrada poente servirá apenas o Serviço de Urgência de Obstetrícia e Doenças Infecciosas” e “deixa de ser permitida a passagem de não profissionais para o edifício principal” do hospital. Todos os profissionais, lê-se na nota, “devem avaliar a temperatura corporal no início e no fim de cada turno e reportar ao Serviço de Saúde Ocupacional em caso de hipertermia ou sintomas respiratórios.”

Outra das medidas anunciadas diz respeito à abertura da rede Wi-Fi “a utentes e acompanhantes, em toda as áreas do hospital”, para “permitir um contacto mais fácil entre os utentes internados e os seus familiares e amigos, bem como entre os profissionais do hospital”.

O hospital informa ainda que está a prestar apoio psicológico aos doentes internados e aos seus familiares e profissionais de saúde. O objetivo, refere, “é tranquilizá-los relativamente a receios face à situação epidemiológica que enfrentamos, bem como ao contexto do isolamento social”.