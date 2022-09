DGS. Quem tiver “febre, tosse e dificuldade em respirar” não deve ir trabalhar

Febre, tosse ou dificuldade em respirar são os sintomas mais comuns da infeção pelo novo coronavírus. Quem apresente estes sintomas não deve ir trabalhar, pede a Direção-geral da Saúde (DGS),

“Pessoas com sintomas - febre, tosse e dificuldade em respirar - devem abster-se de ir trabalhar”, disse esta quinta-feira ao final do dia Graça Freitas em conferência de imprensa. E a diretora-geral da Saúde salientou ainda a importância de cumprir as medidas de distanciamento social: “reduzir ao estritamente essencial”.

A quem seja recomendado ficar em isolamento é “necessário ter em conta três conjuntos de coisas”, enumerou Graça Freitas:

1. “Fique em casa.” Ou seja, não ir trabalhar, não ir à escola nem usar ou frequentar locais públicos. “Não deve receber visitas em casa. Estas são medidas temporárias.”

2. “Utilize o telefone.” A DGS recomenda que antes de alguém se dirigir a uma unidade de saúde contacte a linha SNS24 e que se entre em contacto com médico ou enfermeiro de família. “Use também o telefone e a internet para manter o contacto social.”

3. “Isole-se das outras pessoas.” Graça Freitas reforça a importância de estar separado de outras pessoas e, nos casos em que a casa é partilhada com outras pessoas, quem tiver sintomas deve ficar num quarto separado e, se possível, com casa de banho própria. “Não sendo, é aconselhável a higienização frequente.” As refeições devem ser feitas num quarto isolado. No caso de encomendas ou compras online, a DGS recomenda que estas sejam entregues à porta de casa para evitar o contacto.

Primeira recuperação é sinal positivo

Na conferência de imprensa, Graça Freitas sublinhou que haver um caso de recuperação da infeção é um “sinal positivo”, explicando em seguida que a pessoa em causa já “não apresenta sinais ou sintomas” da Covid-19 e que os resultados de duas análises foram negativos. Ainda assim, vai “continuar a ser acompanhado a partir de casa”. A pessoa vai ter alta hospitalar ainda esta quinta-feira.

Questionada pelos jornalistas sobre a intensificação das medidas de prevenção no hospital de São João, no Porto, Graça Freitas recusou que o mesmo deva ser aplicado para já a todos os hospitais dos país, explicando que “as medidas devem adequar-se à doença”.

“Há hospitais que não estão ainda nesse patamar do São João”, disse. “Não antecipemos medidas, só aquelas que é preciso antecipar. A rotina devem manter-se dentro do possível. É como a gripe. Não é obrigatório os hospitais fazerem as mesmas medidas ao mesmo tempo”, acrescentou Graça Freitas.