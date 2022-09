Covid-19. Só o cancelamento de eventos coloca 2 mil postos de trabalho em risco na construção

Os industriais da construção estiveram a analisar o impacto do Covid-19 no segmento de empresas fornecedoras de bens e serviços no âmbito de feiras internacionais e outros eventos. "O momento é excecionalmente grave", diz a direção da AICCOPN, a associação que representa a fileira em comunicado. E avança números para justificar a afirmação: o cancelamento de mais de 680 eventos coloca 2 mil postos diretos de trabalho em risco e ameaça uma atividade que fatura 300 milhões de euros por ano.

"Numa reunião convocada pela AICCOPN para debater com as empresas que se dedicam às atividades associadas à construção e montagem de stands e prestação de serviços, no âmbito de exposições, feiras internacionais de negócios e outros eventos, os impactos do COVID-19, ficou patente a necessidade de adoção de medidas extraordinárias e orientadas para este segmento empresarial, que está a enfrentar uma situação sem quaisquer precedentes", diz a associação.

Apesar das medidas já anunciadas pelo Governo, designadamente a linha de crédito COVID-19, a simplificação do processo de lay-off e a prorrogação do prazo de cumprimento de algumas obrigações fiscais, o sector considera que ser urgente "criar soluções específicas e ajustadas a uma realidade que é inédita".

Após o cancelamento de mais de 680 feiras e exposições em todo o mundo, das quais, 368 na Europa, estas são empresas que, de um momento para o outro, viram toda a sua faturação praticamente eliminada, e necessitam de uma intervenção imediata, no sentido de salvaguardar, desde já, a sua tesouraria e, simultaneamente, assegurar-lhes condições de sustentabilidade para retomarem a sua atividade, quando a situação regressar à normalidade, explica.

Esta atividade representa um volume anual de negócios que se estima em cerca de 300 milhões de euros, dos quais 70% constituem exportações de bens e serviços e representam 2.000 postos de trabalho diretos.

Feito o diagnóstico, também são avançadas soluções como a prorrogação das obrigações fiscais e contributivas, ajustamento do regime de lay-off de forma a assegurar os direitos dos trabalhadores e preservar a tesouraria das empresas com uma contribuição total do Estado e abrangendo os subsídios de férias e Natal, bem como o reconhecimento do caráter excecional e inédito da crise que estas empresas enfrentam. E estas são as linhas orientadoras para um documento que a AICCOPN irá apresentar ao Governo.