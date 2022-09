Covid-19. Revolut adia inauguração em Matosinhos para data incerta

A Revolut decidiu adiar "para data incerta" a inauguração do seu novo Centro de Inovação e Suporte Global, em Matosinhos, inicialmente agendada para 19 de março, confirmou hoje ao Expresso fonte da empresa.

Inicialmente, já no quadro do Covid-19, a Revolut tinha pedido a todos os convidados que ponderavam estar presentes, para reconsiderarem no caso de não se sentirem bem nesse dia ou de terem viajado através de alguma das regiões de alto risco (China, Hong Kong, Tailândia, Coreia, Singapura, Japão e Itália). Mas o evoluir da situação levou a empresa optar por uma solução mais drástica e cancelar o evento.

A cerimónia devia contar com a presença, entre outros, de Nik Storonsky e Vlad Yatsenko, fundadores da Revolut, a mais valiosa fintech da Europa, avaliada em mais de 5,5 mil milhões de dólares, e de e entidades oficiais portuguesas.

Apostada em afirmar-se como o "primeiro banco verdadeiramente global", a Revolut está a investir 4 milhões de euros em Matosinhos para criar a sua segunda maior unidade na Europa, transformando uma antiga fábrica de latas de sardinha, a litográfica Amorim & Irmão num quartel general onde arranca com uma equipa de 100 trabalhadores que deverá multiplicar por 5 a quarto prazo, juntando especialistas em diferentes áreas, do crime financeiro à gestão de reclamações.

Nesta fase, a empresa decidiu ainda dar "flexibilidade total aos mais de 100 colaboradores em Portugal para trabalhar remotamente, a partir de suas casas, por forma a mitigar qualquer hipótese de contágio", refere a Revolut.

"Globalmente, os colaboradores que tenham viajado de ou através das zonas de elevado risco (China, Hong Kong, Tailândia, Coreia, Singapura, Japão, Itália, Alemanha, Espanha, França, Suécia e EUA) têm a indicação para ficar em isolamento profilático durante o período de 15 dias, pelo que não há, até ao momento, registo de nenhum colaborador com a COVID19", acrescenta.