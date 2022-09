Covid-19. Os 10 mitos que a OMS quer esclarecer de vez

É possível matar o novo coronavírus em 30 segundos com um secador de mãos?

Não. Os secadores de mãos não matam a covid-19. Para se proteger, lave bem as mãos com água e sabão ou gel desinfetante. Repita esse procedimento várias vezes ao dia.

Posso lavar e reutilizar uma máscara?

Não. Qualquer que seja o tipo de máscara, não deve voltar a utilizá-la. Depois de ter contacto próximo com uma pessoa infetada pela Covid-19, deve considerar que a parte frontal da sua máscara está contaminada. Ao tirar a máscara, deve tocar apenas nos elásticos e nunca na parte frontal. Coloque a máscara no lixo e depois lave muito bem as mãos com água e sabão ou gel desinfetante.

Posso matar o vírus lavando o corpo com álcool?

Não. Lavar o corpo com álcool não serve para matar os vírus que já entraram no organismo. Pulverizar a pele com esta substância pode também causar lesões no corpo. O álcool serve para desinfetar superfícies, mas seguindo sempre os cuidados recomendados, como o uso de luvas.

É seguro receber encomendas vindas da China?

Sim. As pessoas que estão a receber encomendas vindas da Ásia não correm risco de contrair o novo coronavírus. Segundo os estudos científicos, sabe-se que o vírus não sobrevive muito tempo em objetos como cartas ou mesmo encomendas.

Os animais de companhia podem propagar a Covid-19?

Neste momento não existem provas de que o novo coronavírus infete animais de estimação como cães e gatos. De qualquer forma, convém reforçar a higiene pessoal nesta fase de pandemia. Lave as mãos regularmente e evite locais com muita gente.

As vacinas da pneumonia protegem o corpo do novo coronavírus?

Não. As vacinas contra a pneumonia não protegem contra o novo coronavírus. A vacina contra a gripe também não protege contra o novo coronavírus, mas, sim, contra outros tipos de gripe. A Covid-19 é uma nova estirpe e é necessário uma vacina específica, na qual se está a trabalhar neste momento. No entanto, a Organização Mundial da Saúde recomenda que se tomem todas as vacinas do plano nacional para manter uma boa saúde.

Devo lavar o nariz com água salgada para prevenir uma infeção?

Não. Não há provas que indiquem que esta prática proteja da infeção pelo novo coronavírus. Embora seja normal limpar assim o nariz em caso de alergias ou constipação, não está demonstrado que tenha efeito no caso de infeções respiratórias.

Comer alho pode ajudar a prevenir uma infeção?

Não. O alho é um alimento saudável que contém propriedades antimicrobianas, mas não existe qualquer prova científica de que ingeri-lo possa proteger contra a Covid-19.

É bom aplicar óleo de sésamo na pele para impedir que o novo coronavírus entre no corpo?

Não. O óleo de sésamo não mata o novo coronavírus.

Os antibióticos são eficazes a tratar a Covid-19?

Não. Os antibióticos são eficazes contra as bactérias mas não contra os vírus. Como o novo coronavírus é precisamente um vírus, não devem utilizar-se antibióticos nem para prevenir nem para tratar a infeção. No entanto, se ficar infetado por este vírus e for hospitalizado, é possível que lhe sejam administrados antibióticos para que não contraia infeções bacterianas.