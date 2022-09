Covid-19. "Dia a dia, o quadro agrava-se", diz indústria metalúrgica

Em janeiro, o metal português, sector líder das exportações lusas, manteve estabilidade face a janeiro de 2019, somando 1,637 mil milhões de euros na frente internacional. "Significa que o sector ainda não sofreu um impacto negativo direto do Covid-19, mas sabemos que não vai escapar imune", comenta ao Expresso Rafael Campos Pereira, vice-presidente da associação sectorial AIMMAP.

É um desempenho que reflete um crescimento de 45% fora da Europa e uma queda de 9% no mercado europeu, mas pode mudar rapidamente com a decisão de Donald Trump fechar as ligações dos EUA, o sexto mercado do sector e o seu principal destino fora da UE, ao Continente Europeu.

A análise dos números mostra um crescimento de 18% face a dezembro de 2019, mas a fileira sabe que "dia a dia, o quadro agrava-se", pelo que fevereiro pode ser menos positivo do que o primeiro mês do ano, e março, como já tinha sido antecipado, poderá ressentir-se já de forma clara do contágio do Covid-19 à atividade económica.

No dia a dia das empresas, no entanto, a atividade "segue dentro da normalidade, com capacidade de adaptação e responsabilidade", comenta. Em geral, as empresas estão a recomendar que todos os trabalhadores que podem desenvolver a sua atividade a partir de casa o façam e a condicionar a entrada de pessoas estranhas, sejam fornecedores ou clientes. A própria AIMMAP está a seguir a mesma orientação.

"É que apesar de haver quem vá para a praia, isto é mesmo muito sério e ainda estamos todos a viver em território desconhecido", alerta.

No abastecimento de matéria-prima e encomendas, "são muito poucas as empresas que têm reportado problemas, mas em geral todos temem que o quadro venha a alterar-se de forma substancial nos próximos tempos".