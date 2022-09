Covid-19. Agora é preciso lavar as mãos com gel desinfetante para visitar a Lello

Esta semana, lavar as mãos com gel desinfetante passou a funcionar como uma senha de entrada na livraria Lello, um dos locais mais procurados pelos turistas no Porto. "É uma das medidas do nosso plano de contingência, tendo por base recomendações da Direção-Geral da Saúde para minimizar os riscos de contágio e prevenção de Covid-19", explica ao Expresso a diretora de marketing e comunicação, Andreia Ferreira.

No interior da histórica livraria, já apontada como "a mais bela do mundo", também há gel desinfetante junto às caixas registadoras, onde o dinheiro foi posto de lado e todos os pagamentos passaram a ser feitos com cartão multibanco.

No ano passado passaram pela livraria 1,2 milhões de visitantes, um recorde na cidade e "o terceiro registo nacional, atrás do Castelo de S. Jorge e dos Jerónimos, em Lisboa", sublinha Andreia Ferreira. Nos últimos dias, apesar da quebra do turismo na cidade, a habitual fila de visitantes continua a juntar-se à porta da livraria, mas isso não significa que a afluência mantenha o ritmo habitual. Agora entram apenas 30 pessoas de cada vez e, antes do surto do coronavírus, entretanto declarado pandemia, era habitual ter 120 a 150 pessoas a visitar a Lello, explica Andreia Ferreira.

rui duarte silva

Reforço da limpeza, higienização e teletrabalho nos escritórios são outras medidas adotadas na Lello, onde o best seller é o El Principito a versão espanhola de O Principezinho, de Saint-Exupery, numa edição própria da Lello, que tem a Espanha no top do ranking dos visitantes, ao lado de países como Itália, Alemanha, EUA, Coreia do Sul e Portugal. "Vendemos cerca de 200 exemplares por dia", refere.

Apesar de continuar aberta aos turistas e visitas, a Lello está a adiar eventos culturais que já estavam agendados para uma data ainda indeterminada. É o caso da inauguração da Exposição do Manuscrito do Amor de Perdição, que deveria assinalar o nascimento de Camilo Castelo Branco, a 16 de março, trazendo de volta ao Porto aquele manuscrito.