Bruxelas analisa resposta a Trump: "as boas decisões políticas requerem reflexão"

A União Europeia "desaprova" a decisão do Presidente norte-americano, mas os próximos passos estão ainda a ser estudados, até porque Washington não comunicou antecipadamente a medida, apanhando Bruxelas de surpresa. O executivo comunitário está ainda a tentar compreender o alcance da "proibição de viagens" anunciada por Donald Trump e a avaliar as consequências das mesmas.

"A UE não tem o hábito de agir a quente (shooting from the hip)", disse aos jornalistas um porta-voz da Comissão Europeia. Questionado sobre o que os 27 vão fazer para além de "desaprovar", Eric Mamer escusou-se a ir muito além do que já tinha sido dito em comunicado ou a comentar as declarações de Trump, defendendo que é preciso reagir "da forma mais adequada".

"Achamos que boas decisões políticas requerem reflexão, requerem coordenação e por isso vamos analisar as consequências desta restrição a viagens e sobre quais os próximos passos, mas definitivamente não vamos tomar uma decisão imediata", afirmou.

Mamer lamenta ainda a decisão e critica a forma como foi tomada - sem coordenação ou informação com a UE - e diz que é preciso esclarecer de que forma os vários países serão afetados. Sublinha que a Covid-19 é "uma crise global" e que as medidas dentro e fora da UE devem ser tomadas "em consulta" e "coordenação" "para assegurar a sua eficácia".

A decisão norte-americana de proibir a entrada a viajantes provenientes da Europa deixa de fora o Reino Unido. Também os países que estão fora do Espaço Schengen - como a Irlanda, Bulgária, Chipre, Roménia e Croácia - deverão escapar à medida, que se aplica aos Estados europeus entre os quais não há controlos fronteiriços, num total de 22 países da UE, a que se juntam também Suíça, Noruega, Liechtenstein e Islândia.